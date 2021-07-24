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Ekonomi ‘Online’da 2 milyardan fazla sipariş verdik
Ekonomi

‘Online’da 2 milyardan fazla sipariş verdik

2020’de yüzde 27 oranında büyüyen küresel e-ticaret pazarı, 2021’de 5 trilyon dolar hacme ulaşacak. Küresel dijital reklamcılık ve pazarlama pazarının ise 2026’ya kadar 786,2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 15:44:00 -
‘Online’da 2 milyardan fazla sipariş verdik

Araştırma şirketi eMarketer tarafından hazırlanan Küresel E-ticaret Güncellemesi 2021 raporuna göre, e-ticaret 2020’de yüzde 27,6 büyüdü. Tüketicilerin son yıllarda daha fazla bütçe ayırdığı e-ticaretin 2021’de yaklaşık 5 trilyon dolarlık pazar hacmine ulaşması bekleniyor. Araştırmanın kapsadığı 32 ulusal e-ticaret pazarının tamamı, en az iki haneli büyüme oranına ulaştı. Küresel olarak eticaret için parlak bir yıl olan 2020’de Latin Amerika, yüzde 36,7 ile en hızlı büyüme oranına sahip oldu.

Siparişte yüzde 68'lik büyüme kaydedildi

E-ticarette hedeflenen satış rakamlarına dijital pazarlama yöntemleriyle kolayca ulaşılabildiğine vurgu yapan dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Pazar Verileri raporuna göre, 2020’de e-ticaret sipariş adedi 2,29 milyara ulaşarak yüzde 68 büyüdü. Tüketicilerin marka ile dijitalde kurduğu iletişimin kalitesi ve sürekliliğinin satın alma kararı üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor. Marka iletişiminin dijitalde yapılması kısa vadede yeni değil, zorunlu normalimiz olacak” açıklamasında bulundu.

Dijital pazarlama pazarı 786 milyar dolar olacak  

Tüketicilerin işletmelerle etkileşim kurma biçiminde büyük değişimlerin görüldüğü günümüzde işletmeler de pazarlama stratejilerini değiştirmeye başladı. Global Industry Analysts Inc. (GIA) tarafından yayımlanan Dijital Reklamcılık ve Pazarlama-Küresel Pazar Yörüngesi ve Analitiği raporunda, küresel dijital reklamcılık ve pazarlama pazarının 2026’ya kadar 786,2 milyar dolar hacme ulaşacağı belirtiliyor.

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