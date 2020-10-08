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Aktüel Online eğitim ve toplantılar yerli Vedubox ile gerçekleştirilebiliyor
Aktüel

Online eğitim ve toplantılar yerli Vedubox ile gerçekleştirilebiliyor

Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı: - “Zoom entegrasyonlu Vedubox, Türkiye’nin tek yüzde 100 bulut teknolojine sahip iletişim, e-eğitim, uzaktan eğitim, dijital eğitim ve ders yönetim sistemi. Online kurslar, video dersler, webinar ve sanal sınıf etkinlikleri Vedubox ile hızlı, pratik ve ekonomik şekilde gerçekleştirilebiliyor" - "Yurt dışına da online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyoruz”

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:24:38 -
Online eğitim ve toplantılar yerli Vedubox ile gerçekleştirilebiliyor

İSTANBUL (AA) - Türk mühendisler tarafından geliştirilen, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kullanılan Vedubox, online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyor.

Vedubox'tan yapılan açıklamaya göre, teknoloji çağının iş yapma biçimlerini büyük bir hızla dönüştürdüğü bugünlerde Kovid-19 ile birlikte dijital dönüşümün de hızı arttı.

Dijital dönüşümün öncelikli bileşenlerinden biri olan online iletişim, tüm dünyada eğitim ve çalışma hayatını yeniden şekillendiriyor. Sahneye çıkan çok sayıda platform ve yazılım, iş ve eğitim dünyasının online iletişim ihtiyacını karşılamak için farklı çözüm önerileriyle gündeme gelmeye başladı.


- "Yurt dışına da online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı, Türkiye’den dünyaya açılarak globaldeki varlıklarını genişletme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Zoom entegrasyonlu Vedubox, Türkiye’nin tek yüzde 100 bulut teknolojine sahip iletişim, e-eğitim, uzaktan eğitim, dijital eğitim ve ders yönetim sistemi. Online kurslar, video dersler, webinar ve sanal sınıf etkinlikleri Vedubox ile hızlı, pratik ve ekonomik şekilde gerçekleştirilebiliyor. Eğitim kurumları ve öğretmenler başta olmak üzere, internet üzerinden eğitim vermek isteyen herkese uygun gerek kurumsal gerek bireysel olarak kolay kullanılabilen ve güvenli bir servis sunuyoruz. Yurt dışına da online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyoruz.”


- Eğitimler, video konferanslar online ortama taşıdı


Kullanıcılar Zoom’a giriş yapmadan Vedubox üzerinden Zoom kullanabiliyor. Video konferans ve webinar modüllerinde kullanıcılara Zoom’un lisanslı versiyonu ile entegre halde online eğitim, video konferans ve webinar hizmeti sunuluyor. Zoom, kullanıcılarına toplantı ortamı sağlarken Vedubox, bütünlüklü bir ofis görevi de görüyor.


- Dünya genelinde 300 binden fazla kullanıcı, 300 kurumsal müşteri


Online platformlar arasında Vedubox, canlı toplantılar, video konferans, webinar, öğrenme yönetim sistemleri gibi özellikleri tek bir çatı altında toplamasıyla dikkati çekiyor. 300 binden fazla son kullanıcı ve 300 kurumsal müşterisiyle güçlü bir aktör olduğunu ispatlayan Vedubox ile her gün yüzlerce sanal sınıf ve video konferans gerçekleşiyor, binlerce öğrenci canlı derslere katılıyor. Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen hepsi bir arada konseptli platform, kullanıcılara her an, her yerden güvenli erişim olanağı sunuyor.


- Kişisel veriler güvende


Vedubox, sağladığı içerikle iş yerlerine, eğitim verenlere ve eğitim alanlara güvenli bir ortam sağlıyor. Platformda kullanıcıların kişisel bilgileri, yüksek güvenlikli Microsoft Azure sunucularında saklanıyor.

Türkiye’nin önde gelen pek çok kurumsal firması Zoom ile entegreli Vedubox kullanarak kaliteli ve güvenli hizmet alıyor. Ayrıca Vedubox’un gizlilik politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde belirlenmiş durumda ve kullanıcıların verileri tamamen bu politika doğrultusunda korunuyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Vedubox, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kullanılıyor.

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