'Online alışverişe yasak gelecek mi?' İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle kısıtlama süresince marketlere alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışına da kısıtlama getirdi..

"Amaç en zaruri ihtiyaçların karşılanarak sürecin atlatılması"

Yasaklar hakkında İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi.

"Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz" diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak, "Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması" ifadelerini kullandı.

'Online alışverişe yasak gelecek mi?'

Çataklı, online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.