Önlem almazsanız ısınamazsınız! "Kombi de donar mı?" demeyin

Soğuk havalarda evlerin açık balkonlarında bulunan kombiler, donma tehlikesi ile karşı kaşıya bulunuyor. Üstelik önlem alınmadığı takdirde kombiyi gözden çıkarmak gerekiyor. Üçay Mühendislik İklimlendirme ve Şubeler Grup Direktörü Özgür Şahin, soğuk havalarda evlerin kombi ve kalorifer tesisatını don tehlikesine karşı korumak için alınması gereken önlemleri paylaştı.

Şahin, soğuk havalarda evlerin kombi ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için alınması gereken önlemleri açıkladı:

“Açık balkonda bulunan kombi, donma tehlikesi ile karşı karşıyadır”

“Soğuk havalarda özellikle de hava sıcaklığının eksilere düşmesi durumunda kombinin ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için bir takım önlemler alınması gerekir. Çünkü açık balkonda bulunan bir kombi, donma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle öncelikle kombinin bir dolap içerisine yerleştirilerek koruma altına alınması gerekir. Ayrıca kombi borularının yalıtım malzemesi ile hava almayacak biçimde sarılıp izole edilmesi de oldukça önemlidir"

Kışın uzun süre kullanılmayan kombiye dikkat!

Kışın uzun süre kullanılmayan kombi donabilir. Çünkü kombinin kapatılması, içindeki suyun soğuktan donmasına neden olur. Bu nedenle uzun sure kapalı konumda kalacak olan kombinin tesisat suyunun boşatılması gerekir. Tesisat sistemi döşenirken banyoya veya balkona tesisat sisteminin suyunun boşalmasını sağlayan tahliye musluğu yerleştirilir.

Ayrıca donma tehlikesine karşı emniyet sisteminin devreye girmesi için de kombi sigortası ve gaz vanasının AÇIK tutulması gerekir.

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Kombiyi değiştirmek gerekebilir

Tüm bu önlemler alınmadığı takdirde kombi ve kalorifer tesisatı donar. Kombi içerisindeki bloklarda ve tesisatta patlamalar meydana gelir ve sistem su kaçırmaya başlar. Bu durum ise yaşam alanlarında ciddi tahribatlara veya kombinin değiştirilmesine neden olur” dedi.