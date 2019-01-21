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Onların gözünde “gün ışığı” doğdu

Türk Telekom’un “Az gören eğitimi” programına dahil olan Çağla Kıcır ve Furkan Haktanır, eğitimler sayesinde görme yetilerini artırarak hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:41
Onların gözünde “gün ışığı” doğdu

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (Ey-Der) ile birlikte yürüttüğü “Günışığı Projesi” kapsamında, “Az gören eğitimi” programına dahil olan Çağla Kıcır ve Furkan Haktanır, eğitimler sayesinde görme yetilerini artırarak hayallerine bir adım daha yaklaştı. Günışığı Projesi, Eğitimlere katılan Çağla Kıcır, piyano çalmayı öğrendiğini ve proje sayesinde 18 punto üzerinden okuma yaparak, yazma becerisini de geliştirdiğini ifade etti. Eğitimlerle görme yetisini geliştiren 8’inci sınıf öğrencisi Furkan Haktanır ise arkadaşlarıyla güzel dostluklar kurduğunu ve tüm arkadaşlarının okul içinde kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:41
  1. Türk Telekom
  2. Engelsiz Yaşama Derneği (Ey-Der)
  3. Günışığı Projesi
  4. Az gören eğitimi
  5. Çağla Kıcır
  6. Furkan Haktanır

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