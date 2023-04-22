Onları yakından ilgilendiriyor! Önemli banka detayı! Bunu yapmak şart! Birçok kişi bunu bilmiyor

Emeklilik için başvuru yapan ve merakla aylığının hesaplanmasını bekleyen EYT’liler dikkat. Birçok kişi bu detayı bilmiyor.

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonların çoğu düzenlemenin hayata geçtiği 3 Mart tarihinden itibaren başvurusunu yaptı.

SGK’larda sadece geçtiğimiz yıl 340 bin kişinin emekli aylığı bağlanırken bu yıl 1,5 ayda 600 binin üzerinde kişinin emekli aylığı bağlandı. Kimi ilk emekli maaşını aldı, kimi ise hala bekliyor.

İlk maaş için adres ATM değil banka

İlk maaş bağlanma işlemi tamamlanan EYT’liler Ramazan Bayramı dolayısıyla bu ay erken tarihe çekilen emekli maaş ödemeleri için bankaya koştu. Ancak bazıları hesaplarında paralarını göremeyince büyük bir şok yaşadı.

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Sebebi ise sonradan ortaya çıktı. İlk aylıkların doğrudan hesaplara değil, başvuru sırasında seçilen bankanın havuzuna düştüğü öğrenildi. EYT’lilerin maaşını alması içinse kimliği ile bankaya başvurulması gerekiyor.