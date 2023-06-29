Onlarda kaybeden gidiyor! 5 kez seçim kaybeden Çipras istifa etti

Yunanistan, 25 Haziran günü ikinci kez sandığa gitti.

Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Alexis Çipras seçimlerde karşılıklı mücadele verdi.

Halk oyunu Miçotakis'ten yana kullanırken, liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40,3’nü alarak çıkardığı 158 milletvekili ile tek başına iktidara geldi.

Seçimlerin hemen sonrasında ise muhalefet kanadında bir gelişme yaşandı.

5 kez yenildi, istifa etti...

Edinilen bilgilere göre üst üste 5 yenilgi alan Çipras, bu kez istifa etti.

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Çipras, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada partide bir reformun gerekli olduğunu vurgulayarak şu cümleleri kullandı;

Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi. Olumsuz sonuç bu döngünün başlangıcı olabilir ve olmalıdır.

21 Mayıs seçimleri

21 Mayıs'ta yapılan genel seçime katılım oranı yüzde 61,10 olmuştu.

Merkez sağda yer alan ve son dört yıldır tek başına iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi aldığı yüzde 40,79'luk oy ile 300 sandalyelik meclise 146 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi Partisi'ni 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 20,07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etmişti.

Onlarca yıldır Yeni Demokrasi'nin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise kaybettiği gücünü kısmen toplayarak yüzde 11,46'lık oy ve 41 milletvekiliyle üçüncü sıraya yerleşmişti.

Hiçbir parti tek başına iktidar çoğunluğuna ulaşamadı

Yunanistan Parlamentosu'nun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümü Partisi ise yüzde 4,45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazanmıştı.

Yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca, partilerin koalisyon seçeneğine de yanaşmaması nedeniyle 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.