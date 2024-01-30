  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Onlarda CHP yok, çelme takan yok... 213 milyar $ kar ettiler!
Ekonomi

Onlarda CHP yok, çelme takan yok... 213 milyar $ kar ettiler!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 15:26:00 -
Onlarda CHP yok, çelme takan yok... 213 milyar $ kar ettiler!

Norveç Varlık Fonu 2023'te 213 milyar dolar kâr açıkladı. Türkiye’de varlık fonu kurulduğunda ise CHP, "Her şeyi satmak için yeni icat çıkarıyorlar" deyip karşı çıkmıştı...

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, 2023'te teknoloji hisselerine yaptığı yatırımlardan elde ettiği yüksek getirilerin etkisiyle 2,22 trilyon Norveç kronu (213 milyar dolar) kâr açıkladı.

Norveç Varlık Fonu, 2022'de 1,64 trilyon Norveç kronluk zarar açıklamıştı.

Fonun yatırım getirisi, 2023'te yüzde 16,1 oldu. Fonun getirisi karşılaştırma için kullandığı gösterge endeksin 0.18 puan altında yer aldı.

Norveç Varlık Fonu, devletin petrol ve doğalgaz üretiminden elde ettiği gelirleri yurt dışındaki hisse senetlerine, tahvillere, gayrimenkullere ve yenilenebilir enerji projelerine yatırıyor.

Dünya çapında 8 bin 800'den fazla şirkette hissesi bulunan ve borsada işlem gören tüm hisse senetlerinin yüzde 1.5'ine sahip olan Norveç Varlık Fonu, dünyanın en büyük ulusal varlık fonu konumunda bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına güçlü sermaye desteği
Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına güçlü sermaye desteği

Ekonomi

Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına güçlü sermaye desteği

Günaydın ‘gerici’ CHP medyası! Bak sen, Norveç’de Varlık Fonu mu varmış!
Günaydın ‘gerici’ CHP medyası! Bak sen, Norveç’de Varlık Fonu mu varmış!

Medya

Günaydın ‘gerici’ CHP medyası! Bak sen, Norveç’de Varlık Fonu mu varmış!

İtalya da varlık fonu kuracak
İtalya da varlık fonu kuracak

Dünya

İtalya da varlık fonu kuracak

Suudi Varlık Fonu yeni bir çelik devi için hazırlanıyor! Dünyanın en değerli şirketi
Suudi Varlık Fonu yeni bir çelik devi için hazırlanıyor! Dünyanın en değerli şirketi

Ekonomi

Suudi Varlık Fonu yeni bir çelik devi için hazırlanıyor! Dünyanın en değerli şirketi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23