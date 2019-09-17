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Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığından çıkarılan sayısız battaniyeyi gören acılı aileler, 'Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor' diyerek yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

17 Eylül 2019 Salı 01:41
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce 'Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor' diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır annelerinin, parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Battaniyeleri araca yükleyip götürdüler

HDP il binası önüne yanaşan bir araca partililerin çok sayıda battaniye yüklediğini gören aileler, buna engel olmak istedi.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından olay büyümeden engellenirken, araç parti önünden uzaklaştı.

"O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar"

Aileler, terör örgütüne kaçırılmak için getirilen çocuklarının il binasından çıkarılan battaniyelerde yatırıldığını iddia etti.

Oğlu için oturma eylemine katılan Rauf Biçer, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

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"Yüzlerce battaniyenin parti binasında ne işi var?"

"Benim evladım, bu binaya getirildi. Bu binadan da Kandil'e götürüldü. Gördüğünüz yüzlerce battaniye il binasında çıkarıldı. Burası bir siyasi partidir, otel değil. Sizin PKK ile ilişkiniz yoksa bu battaniyeler ne için buradır? Çocukları Türkiye genelinden buraya getiriyorlar, burada yatırıp, dağa götürüyorlar. Bütün dünya gözleriyle görsün; burası PKK'nın askerlik şubesidir, onların kayıt yeridir. Bir çocuk burada kaydedilmeyene kadar dağa gönderilmiyor"

Baba Süleyman Aydı ise partiye getirilen çocukların daha sonra gizli şekilde dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Arkadaşımız koştu, onlara müdahale etti. Baktık ki minibüste yüzlerce battaniye, tekrar korkudan hemen minibüsün içine koydular." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 01:41
  1. Diyarbakır
  2. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

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