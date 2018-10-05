Onlarca sandıkta Erdoğan’ın oyları Akşener'e yazılmış!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Başkanlık seçimleri şaibeli imiş!" başlığını verdiği bugünkü köşe yazısında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın "24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları" ile ilgili çalışmasındaki hataları gözler önüne serdi.

İşte Karahasanoğlu’nun yazısı;

Bilgisayar Mühendisleri Odası, kapsamlı bir çalışma yapmış..

“24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları” başlığı ile bir rapor hazırlamış..

Sunuş bölümünde de, şöyle bir giriş yapmışlar:

“Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim hazırlığından başlayarak oy kullanma, oy sayım, itirazlar ve kesin sonuçların açıklanmasına kadar tüm seçim sürecinin yönetimi ve yürütülmesi için Anayasanın 79. maddesinde tarafsız bir yargı organı olarak tanımlanmış ve görevlendirilmiştir. Buna karşın 16 Nisan 2017’deki halkoylamasında mühürsüz zarfların ve oyların geçerli kılınması; 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise sandık seçmen listelerinin oluşturulması ve ittifaklarla ilgili yetersiz düzenlemeler; seyyar sandık, sandık taşıma ve birleştirmeyle ilgili genelgelerdeki muğlaklıklar vb. uygulamalar bir bütün olarak YSK’ye olan güveni köreltmiş, seçimlerin güvenilirliğine gölge düşürmüştür.”

Son iki kelimeden, sıkıntılarını anladınız sanırım..

“Seçimlere gölge düşmüş..”

Böyle diyor, koca koca bilgisayar mühendisleri..

Sadece bilgisayar mühendisleri değil, bir de onun odası!

Gerek kendilerinin daha önceki siyasi söylemleri..

Gerek bağlı oldukları TMMOB’un sabah-akşam Tayyip Erdoğan aleyhtarı açıklamaları..

Ve son olarak da..

Bahsettiğimiz bu raporun yayınlandığı solak sitelerin verdikleri başlık..

Hep bir algıya hizmet ediyor:

“Tayyip Erdoğan’ın başkan seçildiği seçime gölge düştü. AK Parti ile MHP ittifakının TBMM’de çoğunluğu sağladığı milletvekili seçimleri aslında şaibeli..”

Hani açıktan söylemiyorlar ama..

Dillerinin altındaki bakla şu:

“Başkan % 50’nin altında kaldı. AK Parti-MHP ittifakı da, 300’ü geçecek sayıda milletvekili kazanamadı ama.. Sonuçlarda oynama ile, YSK farklı bir sonuç ilan etti.. YSK kararı ile Tayyip Erdoğan’ın aldığı oylar fazla gibi gösterildi.. Diğer partilerin aldıkları oylar, onlardan silinip AK Parti-MHP ittifakına yazıldı. TBMM’deki çoğunluk da öyle kazanıldı.”

Bizim bildiğimiz gerçekler farklı da..

Onların oluşturmak istedikleri algı bu..

Peki bu algı, bilgi sayanların/bilgisayar mühendislerinin kendi raporlarında dayandıkları somut bilgilerle örtüşüyor mu?

Buyrun, aynı raporun somut verilerine bakalım..

Bakalım bu bilgisayar mühendisleri odasının yöneticileri, bilgileri saymışlar mı?

Yoksa üzerine yatıp uyumuşlar mı?

Yoksa çarpıtarak halkı uyutmaya mı çalışmışlar?

Buyrun veriler:

(Ben de çarpıtma yapmış durumuna düşmemek için, verileri kendilerinden bire bir iktibas ediyorum. Sadece aday isimleri geçmeyen hataları atlıyorum.)

Adana/Seyhan: Tayyip Erdoğan için verilen 8 oy Meral Akşener’e yazılmış.

Ağrı Merkez Kalender Köyü: Selahattin Demirtaş için verilen 188 oy Temel Karamollaoğlu’na yazılmış.

Çorum Osmancık Tepeyolaltı Köyü: Tayyip Erdoğan için verilen 67 oy Meral Akşener’e yazılmış.

Gaziantep Oğuzeli Havalimanı Gümrük Kapısı: Tayyip Erdoğan için verilen 13 oy Meral Akşener’e yazılmış.

İstanbul Bakırköy 2 No’lu Gümrük Kapısı: Tayyip Erdoğan için verilen 12 oy Meral Akşener’e yazılmış.

İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi: Tayyip Erdoğan ile Selahattin Demirtaş’ın oyları yer değiştirilerek girilmiş.

Somut veriler böyle böyle gidiyor.

Uzatmayalım..

Kısa olması için, bu sefer sandık bilgisi vermeden, diğer tespitleri de aktarayım...

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