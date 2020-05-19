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Onlarca pilot 19 Mayıs için uçtu

Tekirdağ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, Onlarca pilot Türk Bayraklarıyla paraşüt uçuşu gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:48:49 -
Onlarca pilot 19 Mayıs için uçtu

Tekirdağ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, Onlarca pilot Türk Bayraklarıyla paraşüt uçuşu gerçekleştirdi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ’ın Şarköy İlçesine bağlı yeşil ile mavili doğa güzelliğinin buluştuğu alanda düzenlenen paraşüt uçuşu programına çok sayıda paraşüt pilotu katıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliğince Türk Bayraklarıyla paraşüt uçuşu gerçekleştirildi.



"Halkımıza moral olsun"


kapsamında Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tekirdağ İl Temsilci Sanlı Fidan yaptığı açıklamada, “Bugün 19 Mayıs ülkemizde biliyorsunuz korona virüs var. Biliyorsunuz korona virüs nedeniyle maddi ve manevi zorluklar çekiyoruz. Biraz olsun halkımıza cesaret olsun, moral olsun diye spor bakanlığımız 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bir uçuş programı düzenlememizi istedi. Bizde bu programı düzenledik. Tüm Türkiye Cumhuriyetine halkımıza bu uçuşları hediye ediyoruz. Bakanlığımızın bize gönderdiği yazılar var bu yazıları ve bayraklarımızı havada açıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ve uçuşlarımız başladı” dedi.

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