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Yerel

Onlarca metrelik uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 16:00:00 -
Onlarca metrelik uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ahmet Koca idaresindeki 33 U 0867 plakalı otomobil, Sebil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Koca ile otomobildeki kuzenleri Şimal, Yunus Emre ve Hilal Koca ile Ahmet Galip Büyükaslan, ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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