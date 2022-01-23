Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi!

Ülkemizde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice arttırırken, sürücüler beyaza bürünen yollarda zor anlar yaşadı. Özellikle karla kaplanan rampalı cadde ve sokaklarda zeminlerin kayganlaşması nedeniyle birçok sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazalar kaçınılmaz oldu. Yoğun kar yağışı ve kazalar sonrası bazı illeri birbirine bağlayan yollar kapatıldı.

Konya'da şehirlerarası yolllar kapandı

Akşam saatlerinde Konya genelinde başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm araçlara ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi.

Samsun-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Samsun'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara karayolu Mahmuz Geçidi mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken, yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluştu. Sürücüler araçlarında bekleyişini sürdürüyor. Kimi sürücüler ise araçlarına zincir takmaya çalıştı. Ekipler kardan kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Konya-Ankara yolunda ulaşım sağlanamıyor

Konya çevresinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Ankara ve Beyşehir yönlerine araç geçişi durduruldu. Kara yolları ve belediye ekipleri, kara yollarını trafiğe açabilmek yoğun çalışma yapıyor.

Vatandaşlar yolda mahsur kaldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara belediye tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Marangozlar kavşağı polis kontrol noktasındakilere ikramda bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Alacabel, vatandaşlarımızın güvenliği için ulaşıma kapatılmıştı. Yolun ulaşıma açılmasını bekleyen vatandaşlarımıza bu soğuk kış gününde sıcak çorba ikramında bulunduk. Ayrıca uygulama noktasında görev yapan polislerimize de kolay gelsin dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı. Araçlardakiler, Tutal ve belediye ekibine teşekkür etti.

Konya-Afyonkarahisar yolu kapandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesi ve çevresinde akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Afyonkarahisar yönüne şehir çıkışından itibaren araç geçişi engelleniyor. Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri ise Konya yönüne gidecek çekici ve otobüs türü araçların geçişine izin vermiyor. Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.

Afyon-Antalya yolu TIR ve otobüslere kapandı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar nedeniyle TIR ve otobüslere kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Yolda bekletilen TIR şoförlerinden Mehmet Çelik (50), Finike'den Sakarya haline portakal götürmek için yola çıktığını söyleyerek," Buraya gelince polis yolu kapattı. Yolda kar ve kaza var diye burada bekliyoruz. Şu an eksi 6 derece. Arabada gıda maddesi olduğu için eksi 10'a, 11'de sıkıntı yaşarız. Buradaki arkadaşların hepsi sebze ve meyve taşıyor. Yolların bir an önce açılması gerekiyor" dedi.

Sivas-Kayseri yolu kapandı

Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle söz konusu kara yolunun Düzova köyü mevkisinde ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı. Kovalı ile Şarkışla'daki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri ise bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor. Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Malatya-Kayseri yolu kapandı

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Malatya-Kayseri yolu ile Gürün-Sivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.

Sivas-Erzincan yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği, zincirsiz, Tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi'nde kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken Tır, çekici ve uzun araçların geçişine ise izin verilmiyor. Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul Geçidi'nde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yayla köylerinde yolların kapanmaması için Mersin Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışmalar sürüyor.

Tarsus-Çamlıyayla yolu ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus-Çamlıyayla yolunun 45'inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu. Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eski Ankara yolunun Çamalan Mahallesi'nde araçların geçişine izin verilmiyor.

İlçeye bağlı Çamalan Mahallesi'ndeki kar yağışı etkini artırdı. Ekipler, eski Ankara kara yolunun Alman Mezarlığı mevkisini trafiğe kapattı. Bölgede karayolları ile Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri, yolun trafiğe açılabilmesi için çalışma yürütüyor.

Kastamonu'da ulaşım aksıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksıyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

D-100 kara yolunun Yazıçam mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar mahsur kaldı. Yolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, güzergahta birçok hasarlı kaza meydana geldi. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zincirsiz araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı. Sürekli çalışma yapılarak açık kalması sağlanan yoldan ağır tonajlı araçların dışındakilere geçiş izni veriliyor. Tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçlar, uygun park alanlarında bekletiliyor.

Denizli'de ulaşım aksadı

Kar yağışının etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara Büyükşehir, Merkezefendi, Pamukkale belediyeleri ve Karayolları ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, trafik akışında sorun yaşanmaması için yolları temizlerken tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.

Trafik ekipleri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde ve Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda kış lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Adana-Pozantı yolunda ulaşımda güçlük çekiliyor

Adana-Pozantı Otoyolu'da kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor. Pozantı ilçesinde akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkisi Ankara yönünde, kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.