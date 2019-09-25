0553 313 94 23

Onlara selam bile vermek yasak!

Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan'da müslüman Uygurlulara yaptığı zulüm devam ediyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:05
Onlara selam bile vermek yasak!

Çektikleri zorluklar hiç bitmiyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan'ın bazı bölgelerinde inşa ettiği 'mesleki eğitim merkezleri'nde yüzbinlerce Uygurun zorla tutulduğu iddiaları bir kez daha gündemde. Her ne kadar bu merkezlerin eğitim amaçlı olduğu dillendirilse de, buralarda Uygur halkının dini inanç ve yaşam biçimlerine dair pek çok kısıtlama ile karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi bu kamplardan ikisini yerinde gözlemleyenlerden… Jazexhi, Çin’in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını euronews’e anlattı.

"Eğitim merkezi değil toplama kampı"

Çin Halk Cumhuriyeti’nin gazetecileri Aksu ve Kaşkar şehirlerindeki 'mesleki eğitim merkezleri'ni gezdirdiğini söyleyen Jazexhi; "Ancak buralara okul demek zor, gördüklerim neticesinde buralara toplama kampı, ıslah evleri demenin daha doğru olacağını söylemeliyim. Henüz reşit olmayan insanların barındırıldığı ve zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakılan insanların beyinlerinin yıkandığını gördüm."

Gazeteci Jazexhi’nin kendi tabiriyle bu toplama kamplarında dikkatini çeken bir başka detay ise Komünist Parti temsilcilerinin Han İmparatorluğu’nun bir parçası gibi davranmaları. Bu kamplarda Çin tarafının tüm azınlıkları yok ederek yani asimile ederek, kendilerini merkeze almaya çalıştığını ifade ediyorlar. Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, Çin’in bu tavrının sebebini ise ekonomi olarak açıklıyor:

"Dünya’daki ekonomi savaşlarının da etkisi ile ihracat bu ülkenin güçlü kalmasında tek yol. Bu sebeple İpek Yolu’nu tekrar hayata geçirmek istiyorlar. Bunun için başka büyük yollar ve ticaret anlaşmaları yapıyorlar. Bu zamana kadar Çinli yöneticilerin izin verdiği Uygur Türkleri son zamanlarda sorun olmaya başladı. Sebebi ise Uygur Türklerinin yaşadığı topraklar yani Doğru Türkistan’ın Asya’nın giriş kapısı olması. Yolun geçtiği bu bölgeyi o nedenle kontrol altında tutmak istiyorlar. Kendi devlet anlayışlarına yakın insanları buraya getirip onların yönetici olmalarını istiyorlar. Ve bu nedenle de burada yaşayan insanları hem dinlerinden hem de kültürlerinden koparmak istiyorlar."

"Uygur Türkleri kendi dillerinde merhaba dahi diyemiyor"

Ziyaret ettikleri kamplardaki insanların düzgün koşullarda yaşamadığını ifade eden gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, yemek, barınma ve özgürlükler konusunda kampta yaşayanların baskı altında olduğunu ifade etti.

"İnsanların bu kamplara alınma sebepleri, başörtü takmaları, namaz kılmaları, Kuran okumaları. Kendi dillerini dahi konuşamıyorlar. Selamünaleyküm denildiğinde yanıt olarak Çinçe merhaba diyorlar. Ve korkmuşlar. Bu insanlar o kadar dışlanmış ki bırakın dünyayı kendi insanları ile bile görüşemiyorlar. Ayrıca çok ciddi sıkıntılar çeken bu insanların dünyanın kendilerinden haberdar olup olmadıklarını bile bilmiyorlar.’

21. yüzyılda bu baskıları yaşayan ve seslerini duyuramayan Uygur Türklerinin yaşadıkları bu asimilasyon politikalarına karşı Müslüman ve Avrupa ülkelerinin Çin’e bu baskılarına son vermesi için dayatmada bulunması gerektiğine inanıyor.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:05
  1. Doğu Türkistanlılara Çin zulmü
  2. selam vermek
  3. Uygur Türkleri
  4. Dr. Olsi Jazexhi (Yazici)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa Tahhan Hakk'a yürüdü!
    1. Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa..
    2. Sanal istihdam fuarı başladı | Sanal..
    3. İklim aktivisti Greta Thunberg kimdir?..
    4. Onlara selam bile vermek yasak!
    5. Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi..
    6. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?..
    7. Diriliş Osman bu akşam var mı? Diriliş..
    8. OGM personel alımı başvuru sonuçları..
    9. Panik atak nedir nasıl geçer? Panik..
    10. Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç..
    11. BM'ye damga vuran Uygur Türkleri..
    12. Uçuk nedir neden olur? Doğal..
    13. Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı..
    14. IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik..
    15. Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz..
    16. Kabaklama nasıl yapılır? Kabaklama..
    17. Atmaca füzesi gururlandırdı! Hedefi..
    18. Fenerbahçe'de Galatasaray'a gönderme:..
    19. YÖKDİL sınavı geç başvuru tarihi ne..
    20. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür
    21. Trump görevden mi alınacak?
    22. İstanbul'da bir deprem daha!
    23. MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı..
    24. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli..
    25. Oktay Vural'dan flaş çağrı:..
    26. Erdoğan'dan sert tepki: Böyle saçmalık..
    27. Bir kişinin canını kurtarmak için..
    28. Dünyanın en alçak yeri neresi?
    29. Gribe iyi gelen çaylar
    30. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!