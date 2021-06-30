Onlar Sisi rejimine iade mi edilecek? Türkiye’deki Mısırlılar endişeli!

Türkiye'de yaşayan Mısırlılar, Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi yakınlaşma sonrası, Abdulfettah el Sisi rejimine iade edilme korkusu yaşıyor.

Middle East Eye'da Amelia Smith ve Marwa Koçak imzasıyla yayınlanan haberde, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 33 bin Mısırlının, iade edilme endişesi duyduğu ifade ediliyor.

Türkiye'de yaşayan yaklaşık 33 bin Mısır vatandaşının 3 bini insani sebeplerle vize alanlardan oluşuyor. Yani bu kişiler Mısır'ı siyasi sebeplerle terk eden ve iade edildikleri takdirde ağır ihlallerle karşı karşıya kalması muhtemel olan insanlar.

İki yılda bir yenilenen bu vizelerin, Mısır-Türkiye yakınlaşması sebebiyle artık uzatılmamasından endişe ediliyor.

Türkiye'de bulunan Mısırlıların bir kısmı da Müslüman Kardeşler (İhvan) üyeleri.

"Oğlun sınır dışı edilecek"

Mısır'da yaklaşık 5 yıl boyunca hapiste tutulan, işkence ve kötü muameleye maruz kalan Amr Haşed, Türkiye'ye sığınanlardan biri.

Amr'ın Türkiye'ye kaçmasının ardından Sisi rejimi, bir bacağı olmayan kardeşini hapse attı.

Rejim yetkilileri Amr'ın annesine hapis ziyareti sırasında şunları söyledi: "Türkiye yakında oğlunu sınır dışı edecek. Oğlun Mısır'a dair söylediği olumsuz şeylerin bedelini ödeyecek."

Türkiye'de bulunan binlerce Mısırlının, Türkiye'den Mısır'a iade edilme korkusu yaşadığı biliniyor.

İki ülke arasında görüşmeler sürerken, Türkiye'de yaşayan Mısırlılar da endişe içerisinde görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.