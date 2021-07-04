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Gündem Onlar öldürdü, Mehmetçik güldürdü
Gündem

Onlar öldürdü, Mehmetçik güldürdü

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de terör örgütlerinin kabusu olurken, mazlum çocuklarının da umudu oldu. Sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarının yanı sıra mazlum çocuklarının da yüzünü güldürmeyi başaran Mehmetçik, çocuklara okul malzemesi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 16:45:00 -
Onlar öldürdü, Mehmetçik güldürdü

YENİ AKİT / ANKARA

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de terör örgütlerinin kabusu olurken, mazlum çocuklarının da umudu oldu. mazlum çocuklarının da yüzünü güldürmeyi başaran Mehmetçik, çocuklara okul malzemesi dağıtırken, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından Mehmetçiğin çocuklara okul araç gereçleri dağıttığı fotoğrafların yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri terör ve teröristle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde uluslararası hukuka uygun olarak; masum sivillerin, çevrenin, tarihî ve kültürel varlıkların zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti göstererek devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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