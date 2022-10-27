Onlar da gerçeğin farkında! Halk TV'de Erdoğan'a övgü yağdırdılar

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetimindeki başarılarla dolu yılları, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de farklı muhalif isimler tarafından övgü ile anlatıldı. Halk TV ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övüldüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hedeflerine yürürken açıkladığı projelerini kararlılıkla yerine getirdiğini vurguladı. "Adam yapacağım dediği pek çok şeyi yaptı." diyen Toker, "On yıllarca tartışılmış şeyler.. Taksim'e cami yapacağım dedi, yaptı. Ayasofya'yı açacağım dedi, açtı. Havalimanını isteseniz de istemeseniz de açacağım dedi, açtı. Yani zekanız kıt değil ise bu adam söylediklerini yapar." ifadelerini kullandı.

"Hasretle beklenenleri bir bir yerine getirdi"

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dindar vatandaşların yıllardır hasretle beklediği gelişmeleri bir bir yerine getirdiğini şöyle anlattı:

Tayyip Erdoğan son soğuk savaş siyasetçilerinden. Bunu unutmayalım. Siyaseti soğuk savaş koşullarında öğrenmiş. 1970'lerin ikinci yarısında Akıncılar Derneği içinde dünyanın kapitalist ve komunist diye ayrıldığı bir çağda, o değerler dünyası içinden gelmiş birisi. Dolayısıyla 35-40 yıllık siyasi kavganın içinden geliyor. Tayyip Erdoğan dediğiniz adam, direğe çıkıp pankart asmasını da bilir, mahalle delegesini de milletvekilliğini de bilir. İdealleri ile siyasi gerçekler arasındaki makası da biliyor. Siyasal İslamcıların hayal ettiği ne varsa yaptı. Bir Anayasa'ya dini İslamdır ibaresi konulmadı. Onun dışında Ayasofya açıldı. Ayasofya 70'lerin sloganı. Taksim'e cami, 50'lerin sloganı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan kaybetmek üzere seçimi beklemeyecek. Hafife almamak gerekir.