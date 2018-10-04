Onlar bize emanet

Ceddimiz, İslam mimarisinde bu şefkat ve sanat hislerine ve ilahi emanete hürmetine yer vermiştir.

Meselâ kuşlara olan bu sevgi medrese, cami, han, türbe, okul, köprü imaret, şifa hane, kışla, kütüphane ve evlerde minyatür yapılar olarak karşımıza çıkmıştır.

Serçesaraylar İstanbul'un her köşesinde

Kimi zaman sevdalıları korusun diye kumrulara, kimi zamanda yangından korusun diye kırlangıçlara yuvalar yapılmıştır. Yuvalar bu nazik varlıklar düşmanlarından korunabilsin diye ve hangi kuşa göre yapıldıysa onun girebileceği genişlikte bir kapılı, yüksek ve dik yüzeylere şiddetli rüzgârdan korunaklı güneş gören açılara yerleştirilmiştir.

Fatih Camisi kütüphanesinde, Kapalıçarşı Çuhacı Han’da, Eminönü Yeni Cami kıble duvarında, Üsküdar Yeni Valide Camisi, Üsküdar Abdül Halil Paşa türbesi duvarlarında da vardır.. İstanbul'un her tarafından böyle tarihi kuş evi kuş köşkü veya sayısız, ama sayısız serçe saray görebilirsiniz.

Köprü, kışla, medrese, camii, türbe, saray, konak, han demeden kuş evi, kuş köşkü, serçe sarayı adıyla bu eserler kamuya ait ya da şahsa ait demeden, şehrin asli unsurları arasında görülür.

Peygamberimizin kedisi: Müezza

Peygamber Efendimiz (sav)'in kedisinin ismi Müezza idi. Müezzayı o kadar çok severmiş ki, Müezza bir gün cübbesinin ucunda uyuya kalınca kediye kıyamayıp cübbesini keserek kalkmayı tercih etmiş.

Bir sahabesi kedileri çok sevdiğinden, beslediğinden Efendimiz (sav) kendilerine "Ebu Hureyre" (Kedi Babası) lakabını verdikleri de malûmunuzdur.

Yeryüzünde binek yada yük atlarına "hafta tatili" uygulamasını Padişah fermanıyla uygulayan medeniyet de bizim medeniyetimizdir.

Medeniyetimizin temelleri, çekirdeği, hatta meyvesi sayılabilecek bu eserler bizlerde de yeni bir öze dönüşü tabiata, insan / hayvan / bitki demeden bütün canlılara daha duyarlı bir varlık haline gelmemize sebep olabilir mi? Temennimizdir.

İşte cami duvarlarındaki kuşevleri:

Fakat bu ne?

Fatih Camii Külliyesi'nin duvarında da bir kuşevi vardır. Avlusunda ayrıca yer yer oyuklar yapılmıştır ki, orada birikecek su ile kuş, kedi köpek ciğerini ferahlatsın. Gelgelelim bir "câhil" işgüzar, oyuğu beton döküp hunharca kapatmış!