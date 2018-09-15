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Onlar asla yalnız bırakılmaya gelmez...

Aman ha, aman...Onlar asla yalnız bırakılmaya gelmez..Son pişmanlık da fayda etmez..

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:51
Onlar asla yalnız bırakılmaya gelmez...

Ev kazalarında çocuk yaralanmalarının % 90’ı çocuk yalnızken olmaktadır. Düşme ve çarpma sonunda burkulma, kırık-çıkık, doku ezilmesi, yaralanma gibi bölgesel problemler olabildiği gibi oluşabilecek genel beden travması ve/veya kafa travması, hayati tehdit olabilir. Ölümle dahi sonuçlanabilir. Düşme-çarpma sonucu çeşitli sakatlıklar, felçler ve organ kayıpları söz konusudur.

Banyo ve mutfak gibi ıslak zeminlerde yere damlayan sıvılar hemen temizlenmeli. Böyle mekanlara kaymayan lastikten yolluklar serilmeli. Ayrıca halı ve yolluk kıvrımlarının çocuklar için tehlike oluşturduğu akılda tutulmalı.

Çocuklara ayaklarına uygun ayakkabı giydirilmeli.

Çocukların oyun alanlarında 1,5 m’den fazla yüksekliğe tırmanmalarına izin verilmemeli. Oyun zemininin yumuşak bir malzeme ile kaplı olması tercih edilmeli. Eğer çocuk oyuncağa tırmanmak için yardıma ihtiyaç duyuyorsa, o oyuncak kullandırılmamalı.

Özellikle sıcak bölgelerimizde yaz aylarında damdan düşmeler çok sık görülmektedir. Evlerin damları uyumak için kullanılıyor ise çevreye korkuluk yaptırılmalı.

Bıçak, jilet, makas, çatal, tığ, şiş, tornavida gibi delici-kesici aletler, çocukların erişemeyeceği yerlerde veya kapalı dolaplarda bulundurulmalı. Çocukların bu tür aletler ile oynamalarına izin verilmemeli. Ortalıkta paslı maddeler bulunmamalı.

Yine çocukların erişebileceği yerlere temizlik maddeleri, şampuanlar, çamaşır suları vs. konulmamalı..

Dahası hiçbir ilaç aynı şekilde çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalı.

Anneler çantalarını ağzı açık unutmamalı. Çantalar da çocukların erişemeyeceği yerlere konulmalı.

Çocukların erişebileceği yerlere, elektrikli ev aletleri, elektrikli aydınlatma objeleri de bırakılmamalı. Bunlar hem kırılmaları hem de prize takılı olmaları halinde çok büyük tehlike oluşturmaktadır.

Kibrit, çakmak gibi yanıcılar da özenle çocuklardan uzak tutulmalı.

Özellikle yeni yürümeye başlayan çocukların eline bardak, şişe gibi cam eşyalar verilmemeli.

Elinde hangi maddeden yapılmış olursa olsun, sivri bir cisim bulunan çocukla, koşmalı oyunlar oynanmamalı.

Çocukların yiyecek ve içecek kapları, çatal-kaşıkları, kırılmaz plastik malzemeden olmalı.

Konserve ve yağ tenekelerinin kenarları, kesiğe sebep olmayacak şekilde açılmalı.

Kapı ve pencere camlarının kolay kırılmayacak kadar kalın olması sağlanmalı.

Bebek sandalyelerinde oturan bebeklere mutlaka emniyet kemeri takılmalı. Altını değiştirirken bebek asla yalnız bırakılmamalı. Bebekler, 5 aylıktan itibaren dönebildikleri için yüksek veya yanları açık masa, sedir, salıncak vb. yerlerde uyurken yalnız bırakılmamalı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:51
  1. ev kazaları
  2. evde çocukların başına gelebilecek işler
  3. kazalar

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