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Yerel Onikişubat Belediyesi’nden anlamlı destek 'Camiler çiçek açtı' yüzler gülücük saçtı
Yerel

Onikişubat Belediyesi’nden anlamlı destek 'Camiler çiçek açtı' yüzler gülücük saçtı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Onikişubat Belediyesi’nden anlamlı destek 'Camiler çiçek açtı' yüzler gülücük saçtı

Kahramanmaraş’ta ‘Camiler Çiçek Açtı’ sloganıyla hayata geçirdiği sosyal ve manevi destek projesinde yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklarla buluşan Onikişubat Belediyesi ekipleri çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler ulaştırıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş talimatlarıyla başlayan proje kapsamında camilerde eğitim gören öğrencilere kek, meyve suyu, şeker, rengarenk rüzgar gülleri ve çeşitli oyuncaklar hediye edilirken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Mahalle mahalle sürdürülen ziyaretlerde hem öğrenciler hem de din görevlileriyle bir araya gelen belediye ekipleri, yaz tatilini Kur’an-ı Kerim öğrenerek ve manevi değerlerle buluşarak değerlendiren çocukların heyecanını paylaştı.

Molla Gürani Camii İmam Hatibi Cuma Biricik, "Yaz döneminin girmesiyle camilerimiz adeta çiçek açtı. Çocuklarımız uzun bir eğitim yılının ardından camilerimizi doldurdular. Bizler burada Elifba’dan başlayarak Kur’an-ı Kerim öğretmeye, namaz surelerini ezberletmeye çalışıyoruz. Bunun yanında doğruluk, dürüstlük, temizlik, büyüklerimize saygı, arkadaşlarımızla iyi geçinme gibi hayat boyu ihtiyaç duyacakları değerleri de kazandırmaya gayret ediyoruz. Hiçbir şey öğrenmese bile camiyi tanısın, mihrabı görsün, ibadetin huzurunu hissetsin istiyoruz. Çocuklarımız camilerin avlusunda oynasın, camilerimizi şenlendirsin. Bütün gayretimiz bunun içindir" dedi.

Molla Gürani 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticisi Münevver Köleoğlu ise, "Bizler burada çocuklarımıza hem dini bilgilerimizi hem de değerler eğitimimizi vermeye çalışıyoruz. Onikişubat Belediyemizin bugün gerçekleştirdiği ikramlar çocuklarımızı çok mutlu etti. Meyve suyu, kek, şeker ve çeşitli hediyelerle çocuklarımızın sevinci daha da arttı. Bu güzel düşüncelerinden dolayı Onikişubat Belediyemize ve Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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