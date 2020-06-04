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Önerge kabul olsaydı YKS ertelenecek miydi? MHP'li vekilden önemli açıklama

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, YKS ile ilgili gençlere CHP'nin oyununa gelmemesi uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:36:00 -
Önerge kabul olsaydı YKS ertelenecek miydi? MHP'li vekilden önemli açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ertelenme tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından gençlere önemli bir uyarıda bulundu.

Enginyurt, "Gençler oyuna gelmeyin! CHP araştırma önergesi vermiş, AK Parti ve MHP reddetmiş. CHP vekillerine sorun; bu önerge kabul olsa sınav ertelenecek miydi? Ertelenmeyecekti. YKS sınavının neyi var araştırılacak? Cumhurbaşkanı 'erteledim' der, hepsi bu kadar. TBMM erteleme makamı değil." ifadelerini kullandı.

İşte Enginyurt'un o tweeti:

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