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Teknoloji OnePlus 13 ve OnePlus Ace 3V Yonga seti ortaya çıktı!
Teknoloji

OnePlus 13 ve OnePlus Ace 3V Yonga seti ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 02:27:00 - 2024-03-05 07:18:05
OnePlus 13 ve OnePlus Ace 3V Yonga seti ortaya çıktı!

OnePlus, Yakında Gelecek 13 ve Ace 3V Modellerinin İşlemcilerinde İddialı! Yeni bir sızıntıya göre, OnePlus 13 ve Ace 3V en yeni Snapdragon Gen 8 ve 7 işlemcilerin kullanılacağı ilk telefonlar olacak.

Popüler Çinli akıllı telefon markası OnePlus, bir sonraki nesil OnePlus 13 ve OnePlus Ace 3V modelleri de dahil olmak üzere birden fazla yeni cihaz üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bugün gelen yeni bilgiler, her iki cihazın yonga seti detaylarını ortaya koyuyor. İşte sızan bilgiler…

Popüler Çinli akıllı telefon markası OnePlus, bir sonraki nesil OnePlus 13 ve OnePlus Ace 3V modelleri de dahil olmak üzere birden fazla yeni cihaz üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bugün gelen yeni bilgiler, her iki cihazın yonga seti detaylarını ortaya koyuyor. İşte sızan bilgiler…Sızdırılan bilgilere göre, yeni nesil Snapdragon 7 serisi mobil işlemcisine sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyacak olan OnePlus Ace 3V, 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca, cihazın 5500mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteği ile donatılması bekleniyor.

Daha önceki iddialar, cihazın Snapdragon 7+ Gen 3 mobil işlemcisi ile geleceğini öne sürüyordu. Ayrıca 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OnePlus 13: Snapdragon 8 Gen 4 İlklerine Damga Vurabilir

Öte yandan, yeni nesil amiral gemisi OnePlus 13’ün Qualcomm’un yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4 mobil işlemcisini ilk kullanan telefon olacağı bildiriliyor.

Önümüzdeki aylarda bu yeni cihazlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. 

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