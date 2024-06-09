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Kadın - Aile Önemsiz deyip geçmeyin! Kolajen eksikliğinin 8 belirtisi... Bunlar savaşı veriyor, kolajen bombasıymış
Kadın - Aile

Önemsiz deyip geçmeyin! Kolajen eksikliğinin 8 belirtisi... Bunlar savaşı veriyor, kolajen bombasıymış

Yeniakit Publisher
2024-06-09 20:20:00 - 2024-06-09 20:25:05
Önemsiz deyip geçmeyin! Kolajen eksikliğinin 8 belirtisi... Bunlar savaşı veriyor, kolajen bombasıymış

Vücutta en yaygın ve bol miktarda bulunan protein türü olan kolajen yaşlandıkça daha az üretilmeye başlar. Bu da kırışıklıklar, sert eklemler gibi bir çok probleme neden olur. Dolayısıyla vücutta bir kolajen eksikliği durumu varsa müdahale edilmelidir. İşte kolajen eksikliğinin en yaygın 8 belirtisi...

Vücutta kolajen seviyeleri yüksek olması cildin daha yumuşak, pürüzsüz ve sıkı olmasına fayda sağlar. Cilt hücrelerinin kendini yenilemesine ve onarmasına yardımcı oan kolajen, yaşlanmayı engeller. Kolajen ayrıca cildin nemli kalmasını sağlayarak daha canlı bir görünüm sağlar. Bu nedenle kolajen, cilt bakımı için çok önemli bir bileşen olarak görülüyor. Vücudunuzda kolajen miktarının eksik olup olmadığını merak ediyorsanız bu belirtilere göz atabilirsiniz.

KOLAJEN EKSİKLİĞİNİN 8 BELİRTİSİ

1) Normalden fazla kırışıklık
2) Diş etlerinin kanaması
3) Vücutta morluklar
4) Aşırı yorgun hissetme
5) Eklem ağrıları
6) Tırnakların kolay kırılması
7) Saç dökülmesi
8) Selülit oluşumu

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

Soya ve soya ürünleri, A vitamini içeren besinler, sülfürlü yiyecekler, ebegümeci bitkisi, ısırgan otu bitkisi, üzüm çekirdeği, Omega-3 takviyesi ve diğer yağ asitleri, antioksidan açısından zengin sebze ve meyveler, C vitamini bakımından zengin yiyecekler sayesinde kolajen miktarında artış durumu yaşanabilir.

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