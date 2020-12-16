Önemli uyarı: 'Koronavirüs kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor'

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Göksel Güz koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Göksel Güz, "Covid-19 hastalığı ile ilgili edinilen son bilgilere ışığında hastalığın vücut üzerinde uzun süreli etkileri olduğu anlaşıldı. İyileşen kişilerde; öksürük, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlar varlığını sürdürebiliyor. Hastalık; kalp, akciğer, beyin gibi organlarda kalıcı hasara sebep olabiliyor." dedi.

'Kalp fonsiyonları bozulabiliyor'

"Koronavirüs, kalp dokularını birkaç farklı yolla etkileyebildiği düşünülüyor." diyen Dr. Güz, sözlerine şöyle devam etti: "Bunlardan birisi, virüsün doğrudan kalp hücrelerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanması ile gerçekleşiyor. Kalp hücrelerine giren virüs, hücre fonksiyonlarının bozulmasına yol açıyor. Virüsün kalp üzerinde oluşturduğu hasar ve inflamasyon (iltihaplanma), kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Bir diğer etki mekanizması ise virüs ile enfeksiyonun tüm vücutta bir inflamasyon yanıtı oluşturmasıyla gerçekleşiyor. Bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı savaşmak için ürettiği bazı maddeler kalp üzerinde zedeleyici bir etki oluşturabiliyor ve kalp fonksiyonlarında bozulma görülebiliyor. Dr. Göksel Güz, kalbin yeni tip koronavirüsten etkilenme derecesinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinin altını çiziyor. Kişinin virüs yükü, bağışıklık yanıtı ve eşlik eden hastalıkları gibi faktörler; kalbin Covid-19 hastalığından etkilenme miktarını belirliyor. Kalbin etkilenme ihtimali altta yatan sağlık problemi olan kişilerde daha yüksek olmakla birlikte; Covid-19 öncesi tamamen sağlıklı olan bireylerde de kalp hasarı görülebiliyor."

İyileşme sonrası kardiyoloji kontrolünün önemi!

"Yeni tip koronavirüs henüz bir senedir tanınan bir virüs olduğundan uzun süreli etkilerinin ortaya konması için yeterli veri bulunmuyor. Ancak uluslararası pek çok farklı merkezden gelen bilgiler doğrultusunda, Covid-19'un kalp üzerindeki etkilerinin kalıcı olabileceği düşünülüyor. Covid-19'a eşlik eden bir rahatsızlık varlığında, kalp üzerindeki problemin daha ciddi sonuçlara yol açabileceği biliniyor. Covid-19 başta solunum sistemini etkileyen bir hastalık olarak tanımlansa da şu anki bilgilerimiz bize bu hastalığın pek çok farklı organı etkilediğini gösteriyor. Dr. Göksel Güz, kalp ile ilgili rahatsızlığı bulunan kişilerin Covid-19 hastalığına yakalandığı takdirde mutlaka doktora başvurmasının çok önemli olduğunu belirtiyor. Yine hastaların iyileşme sonrası dönemde de kontrollerini aksatmadan yaptırması; ciddi sonuçlar doğurabilecek rahatsızlıkların önlenmesinde büyük önem taşıyor."