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Ekonomi

Önemli uyarı

Üreticiler, perakendeciler ve ihracatçılar ise Covid-19’da ikinci bir dalgayla karşı karşıya kalınmadığı takdirde ekonominin V şeklinde büyüyeceği kanısındalar. D’S Damat, Damat ile Tween markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yaz ve sonbahar ayları için ümitvar olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:03:00 -
Önemli uyarı

Destekler devam etmeli

Orakçıoğlu, “Maskeler takılır, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulursa pandemi tehdidinden kurtuluruz. Haliyle piyasa ivme kazanır, ülke olarak hedeflerimize kararlılıkla yürürüz” şeklinde konuştu. Corona virüsüne karşı devreye sokulan kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) firmalar için can suyu olduğunun altını çizen Orakçıoğlu, “İstihdama yönelik destekler devam etmeli, şirketler rahatlatılmalı” çağrısında bulundu.

Kritik çağrı

Ekonomi yönetimini kredi kanallarını açarak piyasayı işler duruma getirdiğini hatırlatan Orakçıoğlu, “İlaveten mart, nisan ve mayıs aylarında ötelenen vergi ödemeleri firmalara nefes aldırdı. Belki ödemelerle ilgili yeni bir adım atılabilir. Bu adım pek çok sektörü kuvvetlendirir” diye ekledi.

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