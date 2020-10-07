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Dünya Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'
Dünya

Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'

Ukrayna devletinin savunma sanayii ihracatından sorumlu ajansı UkrSpetsExport ‘un CEO’su Vadym Nozdrya, S-125 Hava Savunma Füze sistemini Türkiye'ye teslim ettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:09:00 -
Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'

Ukrayna devletinin savunma sanayii ihracatından sorumlu ajansı UkrSpetsExport ‘un CEO’su Vadym Nozdrya; geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Ukrayna tarafından Türkiye’ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi teslim edildiğini açıkladı. Nozdrya, “… Benzer şekilde, başka bir özel şirket olan Aerotechnika da bizimle başarılı bir şekilde çalışıyor ve çalışmaları sonucunda modernize edilmiş bir S-125 Yerden Hava Füze (SAM) Sistemi, Eylül ayında bir Türk müşteriye gönderildi.” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’ye teslim edildiği iddia edilen söz konusu sistemin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mi yoksa bir savunma sanayii şirketine mi teslim edildiği ise açıklanmadı.

S-125 (NATO rapor adı: SA-3 GOA) 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) zamanında geliştirilen S-125, Orta Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi’dir. Sistem tarafından kullanılan katı yakıtlı hava savunma füzeleri, radyo dalgaları aracılığıyla hedefe yönlendirilmektedir.

S-125, zamanla birçok modernizasyona tabi tutulmuş ve farklı konfigürasyonları geliştirilmiştir. Ukrayna merkezli Aerotechnica şirketi, 2010 yılında S-125-2D Pechora adlı modernize edilmiş bir S-125 konfigürasyonunun lansmanını gerçekleştirmiştir. Katı hal dizinli yeni bir radar sistemine sahip olan S-125D-2D, modernize edilen füzeler ile 40 kilometrelik angajman menziline sahiptir.

S-125D-2D, menzil açısından Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MIM-23B HAWK Hava Savunma Füze Sistemi ile benzer bir performans göstermektedir.

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