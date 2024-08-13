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Gündem Önemli görüşmenin ikinci turu da tamamlandı! Bakan Fidan tarih verdi
Gündem

Önemli görüşmenin ikinci turu da tamamlandı! Bakan Fidan tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-13 18:18:00 -
Önemli görüşmenin ikinci turu da tamamlandı! Bakan Fidan tarih verdi

Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Bakan Fidan, ilk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Üçüncü tur 17 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada ilk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

 

Bakan Fidan, "Üçüncü tur için 17 Eylül’de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi dün Dışişleri Bakanlığı'nda başlamıştı.
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Diplomatik kaynaklar, tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini, Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi"  yürüttüğünü belirtmişti.

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