One UI 8.5, rahatsız edici reklamları sessize alacak

Samsung, One UI 8.5 ile birlikte yıllardır kullanıcıları rahatsız eden bir soruna güçlü bir çözüm getiriyor: reklam bildirimleri. Art arda gönderilen, rahatsız edici, sık sık tekrar eden reklam bildirimleri artık otomatik olarak tespit edilip sessize alınacak.

Yeni sistem, bildirim paneline ardı ardına düşen bildirim spam’ini engellemek için uygulamaları derin uyku moduna geçiriyor. Böylece ilgili uygulama hem arka planda çalışmayı durduruyor hem de yeni reklam bildirimi gönderemiyor.

HEDEF: UYGULAMA İÇİ REKLAM DEĞİL, BİLDİRİM SPAM’İ

Bu özellik, uygulama içi reklamlara müdahale etmiyor. Samsung’un açıklamasına göre uygulama içi reklamlar sistem seviyesinde engellenemediğinden, bunları kaldırmanın tek yolu premium abonelik ya da reklam kaldırma satın alımları.

One UI 8.5’in hedefi ise telefonun üst çubuğunu dolduran agresif bildirim reklamları.

İKİ AŞAMALI YENİ ENGELLEME SİSTEMİ

Samsung’un geliştirdiği yeni bildirim koruma mekanizması iki bölümden oluşuyor:

Temel Engelleme

Samsung tarafından hazırlanmış “spam bildirim gönderen uygulamalar listesi” kullanılıyor.

Telefon, bu uygulamalardan birinin yüklü olduğunu algıladığı an, reklam bildirimlerini otomatik engelliyor.

Uygulama gerekirse direkt derin uyku moduna alınıyor.

Akıllı Engelleme

Cihaz içi yapay zekâ analizi devreye giriyor.

Telefon, bildirimlerin içerik yapısını inceleyerek bir bildirimin reklam olup olmadığını ayırt etmeye çalışıyor.

Eğer bu tür bildirimler çok sık tekrarlanıyorsa, sistem bunları otomatik olarak kesiyor.

Samsung, bu analizin mükemmel olmayabileceğini ama günlük spam yükünü ciddi oranda azaltacağını söylüyor.

DERİN UYKUYA ALINAN UYGULAMALAR NASIL GÖRÜLÜR?

Kullanıcılar, sistem tarafından engellenen ve derin uyku moduna alınan uygulamaları şu menüden takip edebilecek:

Ayarlar → Cihaz Bakımı → Bakım Raporu

NE ZAMAN GELİYOR?

One UI 8.5’in resmi çıkışı 2026’nın başında Galaxy S26 serisiyle birlikte yapılacak.

Önümüzdeki hafta ise Galaxy S25 serisine özel beta programı başlatılacak.

Samsung’un yeni anti-spam bildirim koruması, Android ekosistemindeki en agresif reklam bildirim avcısı olmaya aday görünüyor.

Kaynak: Sammyguru