‘One minute’ sonrası ‘bitirin’ talimatı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

AK Parti’yi devirme planının arkasındaki Soros parmağı resmen ifşa oldu. Kaos baronuna ait Açık Toplum Vakfı’nın eski Başkanı Can Paker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “one munite” çıkışından sonra Soros’un kendilerine “AK Parti iktidarına muhalefet edin” talimatı verdiğini itiraf etti.

Soros'un karanlık talimatı

Siyonist kaos baronu George Soros’un, Başkan Erdoğan ve AK Parti’yi devirme girişiminin arkasındaki gerçek ifşa oldu. Erdoğan’ın Davos’ta eli kanlı İsrail Cumhurbaşkanı Perez’e yönelik ‘one munite’ çıkışının ardından Soros’un fonlu STK’lara “AK Parti hükümeti aleyhine kampanya yapın” talimatı verdiği ortaya çıktı. Soros’un kurduğu Açık Toplum Vakfı’nın eski Başkanı Can Paker “one munite” çıkışının ardından kendilerine gelen talimatla ilgili, “Soros’un vakfının 10 yıl başkanlığını yaptım. 2010’dan sonra koptuk. Çünkü Soros Türkiye’ye, AK Parti’ye muhalefet etmemizi istedi” itirafında bulundu. Akit’e konuşan uzmanlar, siyonist Yahudilerin one munite çıkışı sonrası Erdoğan’ı devirmek için sivil toplum kuruluşlarını devreye soktuğunun ifşa olduğunu, Zillet İttifakı’nın hangi karanlık odaklara hizmet ettiğinin aleni olarak görüldüğünü söyledi.

Ajan teşkilatlar alenileşti

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Av. Hasan İlter, siyonist Soros’un sivil toplum adı altında kurduğu ajan teşkilatların Türkiye’ye diz çöktürme sevdasının alenileştiğini söyledi. Hasan İlter, “Türkiye’yi 100 yıldır siyasi olarak esaret altına alan karanlık odakların bu esareti sürdürme gayretini her safhada görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarları döneminde ise bu esaret safha safha bitirilmiştir. 2007’den sonra alenileşen, 2009’dan sonra hızlanan esaretten kurtulma girişimleri, İslam düşmanlarını rahatsız etti. Türkiye’nin büyüyüp gelişmesini istemeyen Soros gibi İslam düşmanları çalışmaya başladı. Bizi sömürmek için kullanılan vakıf-dernek görünümlü ajan teşkilatları, şimdi de sömürüyü devam ettirip Erdoğan’ı devirmek için uğraşıyorlar. Bu uğurda her yalanı atıyor, her kirli eylemi gerçekleştiriyor ve oluk oluk para akıtıyorlar” dedi.

Sorosçular didk didik araştırılmalı

Avukat İlter, Soros’un ‘Erdoğan’a muhalefet edin’ talimatı verdiğinin itiraf edilmesinin hukukun da konusu olması gerektiğine vurgu yaptı. İlter, “Savcılarımızı vazifeye davet ediyorum. Bu talimat başka hangi STK’lara gönderildiyse, bu talimatı kimler kabul ettiyse derhal açığa çıkarılıp cezalandırılmalıdır. Bu ifşa ile anlaşılıyor ki bir tane Kavala yok. Soros talimatıyla hareket eden birçok Kavala var. Hukukla birlikte Emniyet ve MİT’in de bunların Türkiye aleyhindeki her adımı didik didik araştırmalı, bütün bağlantılarını açığa çıkarmalıdır” şeklinde konuştu.

Yansıması zillet ittifakı

Karanlık talimatın siyaset bağına değinen İlter, şunları söyledi: “Soros’un talimatının yansımasını Millet İttifakı’nda görüyoruz. Soros’un talimatı ve Biden’ın girişimi sonrasında bu ittifakı oluşturduklarını iyi biliyoruz. Bu koalisyon sadece partilerin oluşturduğu bir koalisyon değil, yedi göbekten İslam düşmanlarının bir araya geldiği bir ittifak. Türkiye’nin süper güç olmasını engellemek istiyorlar. Allah’ın izniyle bunu asla başaramayacaklar.”

İtiraf ve topluma dilekçedir

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da, Kavala’nın da kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı’nın Soros’un emrinde olduğu ve talimatlarıyla Erdoğan’a karşı çalışmalarda bulunduğunun tescillendiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Can Paker’in itirafı çok mühimdir. Başkan Erdoğan’ın ‘one munite’ çıkışına işaret ettiği Soros’un tutumu ve kendilerinden AK Parti’ye muhalefet edilmesini isteğine yönelik sözleri bir itiraf ve topluma dilekçedir. Soros’un Türkiye’de sadece medyada değil, başta Açık Toplum Vakfı olmak üzere STK’larda Sayın Erdoğan’ı devirmek için nasıl bir çalışma yürüttüğü delillenmiştir.”

Fonların neden arttığı anlaşıldı

Albayrak, sözlerini şöyle noktaladı: “Soros’un ‘one munite’ sonrasında bu talimatı birçok sivil toplum kuruluşu ve medyaya yaptığı muhtemeldir. Yurt dışından bir takım muhalif görünümlü kuruluşlara gelen fonlar 2010’dan sonra artmıştır. Soros’un talimatını kabul eden STK temsilcileri ve gazete-televizyon idarecileri kimlerdir? Soros talimatıyla Erdoğan’ı devirmek için çalışma yürüten siyaset, sivil toplum, medya, sosyal medya unsurları da ifşa edilmelidir.”