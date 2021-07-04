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Gündem ÖNDER’in yeni başkanı Abdullah Ceylan oldu
Gündem

ÖNDER’in yeni başkanı Abdullah Ceylan oldu

58. Genel Kurulunu gerçekleştiren ÖNDER’in yeni genel başkanı Abdullah Ceylan oldu. Görev süresi boyunca imam hatip camiası için büyük emek sarf eden Kamber Çal, görevini Ceylan’a devretti.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 09:43:00 - 2021-07-04 09:57:44
ÖNDER’in yeni başkanı Abdullah Ceylan oldu

 Haber Merkezi 

Yeni nesillerin yetişmesinde büyük katkısı olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 58. Genel Kurulu’nu; dernek yönetimi, STK yöneticileri, üyeleri, gönüllüleri ve imam hatip camiasının katılımıyla Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda yaptı. Program, Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kurulda yeni genel başkan seçilen Abdullah Ceylan, teşekkür konuşmasında  şunları dile getirdi:

İHL 4 duvar değil

“Bizler için imam hatip demek dört duvar arasında, standart bir müfredata tabi, haftalık takribi 40 saat eğitim verilen bir model değildir. İmam hatip okullarımız ülkemiz için değerler manzumesi ve bir fikir nüvesidir. Bu nedenle imam hatip şuuru ve bilincini taşıyan herkese mezun olduğu okuluna bakmaksızın ulaşmayı da kendimize bir borç biliyoruz.” Genel Kurula katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da, “İmam hatipler, İslam alemi için değil bütün dünya için model okullardır. İmam hatiplerimizin tanıtımında ÖNDER’e çok önemli vazife düşüyor” dedi. Kurula Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve ÖNDER’liler katıldı.

Yeni Akit Gazetesi

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