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Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

Terör örgütlerine destek verdiği için hapis cezasına çarptırılan HDP’li Sırrı Süreyya Önder’i ilk ziyaret eden isim CHP’li Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oldu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 08:51
Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör propagandası yapmaktan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

Kocaeli Kandıra 1 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olan Sırrı Süreyya Önder'e, CHP'den ilk ziyaret geldi.

"Sevenlere de sövenlere de selam olsun"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Önder'in kendisine ilettiği mesajı paylaştı:"Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun" diyor.

"Sırrı şiddetten uzaktır"

Bekaroğlu, "Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır, barış insanıdır." dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 08:54
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