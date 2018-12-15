Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör propagandası yapmaktan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Kandıra 1 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olan Sırrı Süreyya Önder'e, CHP'den ilk ziyaret geldi.

"Sevenlere de sövenlere de selam olsun"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Önder'in kendisine ilettiği mesajı paylaştı:"Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun" diyor.

"Sırrı şiddetten uzaktır"

Bekaroğlu, "Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır, barış insanıdır." dedi.