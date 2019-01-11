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ÖNDER Ödülleri dağıtıldı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin ‘Kültür Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu. Törene TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri Töreni, Harbiye'deki Cemal Reşit...

11 Ocak 2019 Cuma 15:00
ÖNDER Ödülleri dağıtıldı

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri Töreni, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende bu yıl 13 alanda ödüller dağıtıldı. "Yılın Sinema Ödülü" Kardeşim İçin Der'a filmine, "Yılın Müzik Ödülü" Prof. Dr. Ruhi Ayangil'e, "Yılın Edebiyat Ödülü" Tarık Tufan'a, "Yılın Kültür Sanat Programı" İnsanlık Hali'ne, "Yılın Kültür-Sanat Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü" İstanbul Tasarım Merkezi'ne, "Yılın Kültür-Sanat Okulu Projesi Ödülü" Tekirdağ Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Diyarbakır Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, "Yılın Okul Dergisi Ödülü" Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çıkardığı Asım isimli dergiye, "Yılın Fikriyat Ödülü" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, "Yılın Geleneksel Sanat Ödülü" Hüseyin Kutlu'ya, "ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü" Hasan Aycın ve Mustafa Kutlu'ya verildi. "ÖNDER Özel Ödülü" ise Kenan Şurkoviç'e takdim edildi. ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu da Binali Yıldırım'a bir tablo takdim etti.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:50
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