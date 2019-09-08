0553 313 94 23

ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4)- "Nasıl 28 Şubat'ta üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın ahı ikna odacılarının peşini hiç bırakmamışsa, ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi de Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir"- "İmam hatip liselerinin sahip oldukları engin tecrübeyi günün imkanlarıyla buluşturarak geleceğin okulları haline dönüşmesini hedefliyoruz"- "İhlas ve sabırla yürütülen çetin bir mücadelenin en tatlı meyvesi olan imam hatipler hayati role sahiptir. Bu okullar sıradan bir eğitim öğretim kurumu olmanın ötesinde, ülkemize istikamet çizen, ufkumuzu aydınlatan, en önemlisi de öz değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetiştiği eğitim öğretim kurumlarıdır"

08 Eylül 2019 Pazar 17:20
ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması

MALATYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl 28 Şubat'ta üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın ahı ikna odacılarının peşini hiç bırakmamışsa, ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi de Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir." dedi.

Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'na iştirak ederek, katılımcılara hitap etti.

"Nasıl 28 Şubat'ta üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın ahı ikna odacılarının peşini hiç bırakmamışsa, ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi de Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin parlak yarınlarının inşasında imam hatip nesline büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Bugün gençlerin, bir taraftan DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle, diğer taraftan da uyuşturucudan alkole, sanal bağımlılıktan nihilizme kadar birçok farklı tehditle mücadele etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Erdoğan, gençlerin bu sınamalarla mücadele edebilmesi için milli ve manevi değerlerle tezyin edilmesinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bir taraftan geleceğin dünyasına hazırlıklı şekilde yetişirken, bir taraftan da kökleriyle bağlarını güçlü tutması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu altın oranın yakalanması ancak kaliteli, nitelikli ve özgün bir eğitim öğretimle mümkün olacaktır. Onun için imam hatip neslinden beklentim ve beklentimiz çok. İhlas ve sabırla yürütülen çetin bir mücadelenin en tatlı meyvesi olan imam hatipler bu noktada hayati role sahiptir. Bu okullar sıradan bir eğitim öğretim kurumu olmanın ötesinde, ülkemize istikamet çizen, ufkumuzu aydınlatan, en önemlisi de öz değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetiştiği eğitim öğretim kurumlarıdır. Milletimiz hala imam hatiplere çöldeki vaha gözüyle bakıyor. Anadolu insanı bu okulları, evlatlarını huzur-u kalple emanet edebilecekleri güvenli bir liman olarak görüyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma gibi bir hakkı yoktur."

- "Şimdi başarıyı bekliyoruz"

"Allah'a hamdolsun artık katsayı gibi ucubelerle uğraşmak zorunda değiliz." diyen Erdoğan, devlet idaresinde imam hatip okullarını adeta bir tehdit gibi gören jakoben zihniyeti söküp attıklarını vurguladı.

Erdoğan, 28 Şubat döneminde birçoğunun kapısına kilit vurulan imam hatiplerin orta bölümlerinin kapatıldığını, öğrenci sayılarının 60 binlere kadar düştüğünü hatırlatarak, "Şimdi ise hamdolsun 1 milyon 300 bine ulaşan bir yapıyla... Bu demektir ki milletimizin en fazla rağbet ettiği eğitim kurumlarından birisi haline geldi. Bundan sonra beklenen ne? Başarı. Şimdi başarıyı bekliyoruz. Bu başarı arttıkça, buralara katılım daha da artacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002-2003 eğitim öğretim yılında sadece 443 imam hatip okulu varken bugün bunun bin 623'e çıktığını, imam hatip liselerinin toplam liseler içindeki oranının 17 yıl önce yüzde 8 iken, bugün yüzde 18'e yükseldiğini kaydetti.

İmam hatip lisesi öğrencilerinin, toplam lise öğrencileri içindeki oranı 2002'de yüzde 3 iken, bugün bu oranın yüzde 14'ü bulduğunu dile getiren Erdoğan, okulların hem öğrenci sayısında hem de öğrencilere sunduğu sosyal, sportif ve diğer imkanların kalitesinde ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Akademik başarısı yüksek öğrencilerin imam hatip okullarını tercih oranının giderek yükseldiğini ifade eden Erdoğan, kaliteleriyle temayüz etmiş imam hatiplere yerleşme şansı bulamayıp dışarıda kalan pek çok öğrencinin olduğuna dikkati çekti.

- "Devlet imam hatipleri sahipleniyor"

Erdoğan, gerek alt yapı, gerekse destek ve sahiplenme noktasında imam hatiplerin adeta altın çağını yaşadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden önce uzun yıllar imam hatipler sadece milletin okullarıydı. Bugün milletin yanında devlet de imam hatipleri sahipleniyor. Dolayısıyla artık imam hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır. İmam hatip liselerinin sahip oldukları engin tecrübeyi günün imkanlarıyla buluşturarak geleceğin okulları haline dönüşmesini hedefliyoruz. Bu okulların cazibe merkezi olmayı sürdürebilmeleri için artık nicelikten ziyade, niteliğe ve başarıya yoğunlaşmalıyız. Akademik başarı yanında sanat, kültür, spor gibi hayatın farklı alanlarında da başarıya odaklanan çalışmalar yürütmeliyiz. Unutmayın bu okulların harcında 'Kara tahta önünde ölmek isterim.' diyen, ertesi günkü dersine hazırlanırken son nefesini veren Celal hocamız gibi mesleğine aşık öğretmenlerin fedakarlığı var."

Okulları, öğretmenlerin ve idarecilerin çabalarının istikbale taşıyacağını anlatan Erdoğan, "Sizlerden ayrım yapmadan ülkemizin bütün gençlerini kucaklamanızı, onların aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi kuşaklar olarak yetişmeleri için her türlü gayreti göstermenizi bekliyorum. Binlerce kitaptan bir gönül çıkmaz ancak bir gönülden binlerce kitap çıkar inancıyla gönüller yapmanızı, gençlerimizin gönlünü kazanacak çalışmalara imza atmanızı istiyorum." şeklinde konuştu.

- "Yeni fikirlere öncülük edeceğine inanıyorum"

Erdoğan, ehliyet ve liyakat temasıyla düzenlenen 16. İmam Hatipliler Kurultayı'nın okulların geleceğine damga vuracak projelere ve yeni fikirlere öncülük edeceğine inandığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Mahir Ünal, Fatma Betül Sayan Kaya ve bazı AK Partili milletvekilleri ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 17:20
  1. Malatya İnönü Üniversitesi
  2. Önder İmam Hatipliler Buluşması
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki (Doğu Akdeniz) faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz."
    1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim..
    2. Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na..
    3. Moldova Türkiye maçı ne zaman saat..
    4. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere..
    6. GÜNCELLEME - Amanoslar'daki bahçe..
    7. Davutoğlu cephesinden flaş açıklama:..
    8. ''Barışa tek engel şiddet olayları''
    9. Rusya’da halk yerel seçimler için..
    10. Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı!
    11. TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 -..
    12. TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2-..
    13. İmamoğlu'nun Yenikapı tiyatrosu..
    14. Dorian, Kanada'yı vurdu! Elektriksiz..
    15. E5’te makas atarak hız yapan gençler..
    16. Urla'da kamyonet ile otomobil..
    17. Kore Yarımadası'ndaki Lingling Tayfunu
    18. Fas'ta sel nedeniyle yolcu otobüsü..
    19. Hindi elektrik direğinde mahsur kaldı,..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Gürcistan’da hükümet güvenoyu aldı
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Önder İmam..
    23. GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu..
    24. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    25. Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi..
    26. Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri..
    27. Van Büyükşehir Belediyesinde Sosyal..
    28. Mardin’den kahreden haber: Güvenlik..
    29. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eylül ayı..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'