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Siyaset

Önder Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Senin vekillerin koyun mu?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu. CHP'li belediyelerin, yardım toplama kampanyalarına tepki gösteren Aksakal "Hayrola! Ayrı bir devlet mi kurdunuz?" diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun "yeni kurulan partilere de vekil veririz" açıklamalarını ise "senin vekillerin koyun mu?" diyerek eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:02:00 -
Önder Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Senin vekillerin koyun mu?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, merkezi yönetimden ayrı yardım kampanyaları düzenleyerek algı oluşturmaya çalışan CHP'li belediyelere sert çıktı. Aksakal, "Türkiye merkezi yönetimle yönetilir. CHP'li büyükşehirler 'biz iktidara alternatif olabiliriz' diye yaptı. Bunu özellikle İstanbul'da böyle yapıldı. Burada devletler merkezi idareyle inatlaşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"Hayrola yeni bir devlet mi kurdunuz?"

Aksakal, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının sık aralıklara toplanıp açıklama yapmalarına da tepkiliydi. Aksakal, "Har vurup harman savurursanız geleceğiniz nokta budur! Siyasi saiklerle hareket edilmemelidir .Senin siyasi komplekslerine kurban edilecek yer değil orası CHP'li belediye başkanları sürekli toplanıyor ortak deklarasyon yayınlıyor. Hayrola yeni bir devlet mi kurdunuz? Burası muz cumhuriyeti mi?" diyerek tepki gösterdi.

Terör örgütlü PKK ile ilişkili olan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına destek veren Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti kimseye piyangodan çıkmadı" dedi ve "Şimdi bağırıyorlar seçilmişlerin hakkına ipotek koymaktır, ya ne alakası var? Ülkeyi parçalamak, yasa dışı iş yapmak hakkı mı veriyor? Kimse kusura bakmasın Türkiye Cumhuiyeti piyangodan çıkmadı sen bu kaynağı devleti bölmek isteyenlere aktaramazsın." dedi.

CHP'nin vekilleri koyun mu?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeni kurulan partilere milletvekili transfer etme teklifini de değerlendiren Aksakal, Kılıçdaroğlu'na "Senin vekillerin koyun mu?" diye sordu.

Aksakal, "Demokrasilerde böyle bir şeyin olmaması gerekir. CHP'nin milletvekilleri koyun mu çok affedersiniz oraya gidin, gelin bu nasıl solculuktur? CHP demokrasinin sahibiyiz diyor ya, bu demokrasi sahibi olmak değil..." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

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