Önder Aksakal yerden yere vurdu! CHP’de hırsızlığı bile gölgede bırakan iddialar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında skandalların ardı arkası kesilmeyen CHP’yi yerden yere vurdu. Aksakal "CHP'nin birtakım yöneticilerinin yasa dışı işlere bulaştıkları iddiasıyla süren hukuki süreçte, aynı partinin mensuplarının birbirlerine karşı kin ve intikam duygusuyla ortaya saçtıkları gayriahlaki iddialar, deyimi yerindeyse suçlandıkları hırsızlık, yolsuzluk gibi iddiaların daha masum kaldığı algısının yerleşmesine sebep oluyor. Siyaset arenasındaki tutarsızlıkları ve savrulmuşlukları ise 'evlere şenlik' tanımına tam uygun şekliyle izlemeye devam ediyoruz."

TÜRK MİLLETİ BU LAYIK DEĞİLDİR

Siyasilerin özel hayatına veya görevleri sırasındaki "kanunsuz" işlere yönelik iddiaları değerlendiren Aksakal, mevcut manzaranın toplum nezdinde "psikolojik travma" meydana getirdiğini dile getirdi.

Psikolojik travmanın devlete, demokrasiye, hukuka, adalete, siyasete ve TBMM'nin saygınlığına inancı ve güven duygusunu "tarumar ettiğini" belirten Aksakal, şöyle devam etti: "Türk milleti buna müstahak değildir. Bu pespayelik mutlaka ortadan kaldırılmalı, siyaset kurumu el birliğiyle yeniden güvenilir noktaya taşınmalıdır."

Aksakal, konuşmasının ardından CHP ve Memleket Partisi’nden ayrılarak DSP’ye katılan bazı isimlere rozet taktı.