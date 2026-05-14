Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday
Beşiktaş gelecek sezon için yabancı kaleci arayışlarını sürdürürken, siyah beyazlıların transfer listesinde 4 isim olduğu iddia edildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta takviye yapılması planlanan bölgelerden birisi de kaleci pozisyonu. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Ersin Destanoğlu ile henüz yeni bir anlaşma yapmayan siyah beyazlıların, gelecek sezon kalesini yabancı bir eldivene teslim edeceği iddia edildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın transfer listesinde 4 yabancı kaleci bulunurken, bu isimlerden 3'ünün İngiltere Premier Lig'den olması dikkat çekiyor. Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Chelsea'nin Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen yine ilk sırada yer alırken, siyah beyazlılar 25 milyon euro civarındaki bonservis bedelini 15 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.
Haberde, Beşiktaş'ın Premier Lig'den temasta bulunduğu diğer iki ismin ise Arsenal'in İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga ve Manchester City'nin İngiliz eldiveni James Trafford olduğu kaydedildi.
Siyah beyazlılar ayrıca Brezilya'nın Santos takımında forma giyen Gabriel Brazao'yu da listesinde bulunduruyor. 25 yaşındaki kalecinin, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi. Haber detayında, Santos'un Brazao'nun satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir beklediği de aktarıldı.
