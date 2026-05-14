  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan'da açılışta... Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu... Gümüşte yeni zirve sinyali! Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday Serdar Ali Çelikler’den lig bitmeden yeni sezon kehaneti: 'Galatasaray yüzde 70...' Sıcak gelişme: Galatasaray'ın Mısırlı planı! Bir taşla iki kuş: Omar Marmoush! Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı... Konut satışları, yılın zirvesinde! Tüm olasılıkları değerlendirmek zorundasınız... Ani kusma ve ishal varsa...
Spor
5
Yeniakit Publisher
Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday

Beşiktaş gelecek sezon için yabancı kaleci arayışlarını sürdürürken, siyah beyazlıların transfer listesinde 4 isim olduğu iddia edildi.

#1
Foto - Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta takviye yapılması planlanan bölgelerden birisi de kaleci pozisyonu. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Ersin Destanoğlu ile henüz yeni bir anlaşma yapmayan siyah beyazlıların, gelecek sezon kalesini yabancı bir eldivene teslim edeceği iddia edildi.

#2
Foto - Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın transfer listesinde 4 yabancı kaleci bulunurken, bu isimlerden 3'ünün İngiltere Premier Lig'den olması dikkat çekiyor. Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Chelsea'nin Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen yine ilk sırada yer alırken, siyah beyazlılar 25 milyon euro civarındaki bonservis bedelini 15 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.

#3
Foto - Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday

Haberde, Beşiktaş'ın Premier Lig'den temasta bulunduğu diğer iki ismin ise Arsenal'in İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga ve Manchester City'nin İngiliz eldiveni James Trafford olduğu kaydedildi.

#4
Foto - Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday

Siyah beyazlılar ayrıca Brezilya'nın Santos takımında forma giyen Gabriel Brazao'yu da listesinde bulunduruyor. 25 yaşındaki kalecinin, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi. Haber detayında, Santos'un Brazao'nun satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir beklediği de aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber
Dünya

Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmayı k..
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı bu sabah gözaltına alındı. Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonu kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Özellikle..
Bahçeli'den Fatih Terim talimatı
Gündem

Bahçeli'den Fatih Terim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'da Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak.
Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı
Gündem

Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı

Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oyna..
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!
Gündem

ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!

ABD yönetimi, federal sağlık programlarındaki devasa dolandırıcılık çarkını kırmak için Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yeni bir "yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23