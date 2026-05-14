KKTC UBP Milletvekili Öztürk: Ada'nın israillileşmesi için Güney Kıbrıs'a geldiler

KKTC UBP Milletvekili Öztürk: Ada’nın israillileşmesi için Güney Kıbrıs’a geldiler

Güney Kıbrıs’ın liman, havaalanı ve askeri üs gibi stratejik noktaları İsrail’e açmasının ardından, bölgedeki “İsraillileşme” süreci ve askeri hareketlilik hız kazandı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti UBP Milletvekili Yasemin Öztürk şu ifadeleri kullandı. “Bu oluşum, israil askerinin Kıbrıs’ın güneyinde konuşlanması için Nikos Heistoudilis yönetimi tarafından planlanmış bir alt yapı hazırlığıdır. Zaten anlaşmalar gereği Güney Kıbrıs’ta Yunanistan’a bağlı askeri birlik bulunmaktadır. Anlaşma israil askerini Güney Kıbrıs’ta konuşlandırarak Ada’nın israillileşme sürecini hızlandırmaktır. israil askerinin de Güney’e gelmesi ile birlikte Güney Kıbrıs’ta bir İsrail Ordusu Mossad bütünlüğü sağlanacaktır. Bu durumda Kıbrıs’ın tamamı Ortadoğu’da israil’in tam bir arka bahçesi olacaktır. Egemenliğini zaten kaybetmiş olan Rum yönetimi kaosa ve çatışmasızlık kültürünün son bulmasına hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

+90 (553) 313 94 23