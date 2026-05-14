Yaşam Ahşaba sabırla işlenen miras!
Yeniakit Publisher
IHA

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli geleneksel el sanatlarından 'Maraş rahlesi', son ustaların emeğiyle yaşatılıyor.

Kahramanmaraş’ta bir dönem medreselerin, camilerin ve Kur’an kurslarının vazgeçilmez parçaları arasında yer alan 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen Maraş rahlesi, bugün ustaların sabırlı emeğiyle yaşatılmaya devam ediyor.

 

Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi'nde yaşayan son rahle ustalarından 68 yaşındaki Adem Durdu da yıllardır ahşaba işlediği geleneksel motiflerle unutulmaya yüz tutan sanatı yaşatmaya devam ediyor. Durdu, sipariş üzerine 60 santimetre ile 1 metre aralarında rahle yapıyor.

 

Bir haftada tamamlanıyor

Bir rahle için yaklaşık bir hafta emek verdiğini ve fiyatının 10 bin lira olduğunu söyleyen Durdu, "40 yıl sonra şehir merkezinden köyüme döndüm ve çok iyi ustaların yanında çalıştım. Bu işleri öğrendim. Rahle yapmak hem sevap hem de güzeldir. Bir rahleyi bir haftada bitiriyorum. Çok farklı bir oyma tekniğimiz var, tırnak üzerine yapılıyor. Tek bir parçadan yapılıyor" diye konuştu.

 

"Rahle artık benim beynime işledi"

Sipariş usulü çalıştığını anlatan Durdu, "Limba ağacından yapılıyor ve sipariş üzerine yapıyorum. Rahle artık benim beynime işledi, 7 dişi var. Tek parçadan olması lazım. Azami 60 santimetre ile en yüksek 1 metreye kadar rahle yapıyorum" dedi.

Adem Durdu, yaptığı rahlelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hediye edildiğini söyledi.

