Mescid-i Aksa işgal altında! Yok mu buna dur diyecek irade?

İsrail polisi korumasında gruplar hâlinde avlulara giren Yahudiler, Mescid-i Aksa'da ayinler düzenliyor.

Mescid-i Aksa’da baskınlar sürüyor

İşgal altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlar sistematik şekilde devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, işgalci Yahudiler son günlerde yine İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa avlularına girdi. Yerleşimcilerin gruplar hâlinde avlulara alınarak kışkırtıcı turlar düzenlediği ve Talmudik ritüeller yaptığı bildirildi.

Avlular işgal polisiyle açılıyor

12 Mayıs’ta da onlarca Yahudi, İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Haberlere göre yerleşimciler gruplar hâlinde avlulara girerken, Filistinli Müslümanların mukaddes mekâna erişimi ise sık sık kısıtlanıyor. Bu tablo, Mescid-i Aksa’da fiilî durum oluşturma siyasetinin her gün biraz daha ileri taşındığını gösteriyor.

Ayin, işgal, provokasyon!

Nisan ayında yaşanan baskınlarda da benzer görüntüler ortaya çıktı. WAFA ajansı, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa avlularında Talmudik ayinler gerçekleştirdiğini aktardı.