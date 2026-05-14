Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...

Tam kıvamında muhallebi tarifi için bu detaylara göz atmalısınız...

Tam kıvamında, topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla damaklarda iz bırakacak klasik bir muhallebi tarifi için doğru yerdesiniz. İşte ölçüsü şaşmayan o muhallebi tarifi…

Tam kıvamında, topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla damaklarda iz bırakacak klasik bir muhallebi tarifi için doğru yerdesiniz. İşte ölçüsü şaşmayan o muhallebi tarifi…

Foto - Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...

Muhallebi tariflerinde genel sorun topaklanması ve kıvamıdır. Eğer un veya nişasta topaklanırsa, muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra blenderdan geçirebilirsiniz. Fakat muhallebinin tek püf noktası bu değil. İşte tam kıvamında nefis muhallebi tarifi ve malzemeleri...

Foto - Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...

MUHALLEBİ TARİFİ MALZEMELER 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı (tepeli) buğday nişastası 2 yemek kaşığı (tepeli) un 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Foto - Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...

Karıştırma: Derin bir tencereye sütü, şekeri, unu ve nişastayı alın. Ocağın altını açmadan önce tel çırpıcı ile tüm topaklar gidene kadar iyice karıştırın. Pişirme: Ocağı orta ateşe açın ve sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Dibinin tutmaması ve pürüzsüz olması için karıştırmayı hiç bırakmamanız önemlidir.

Foto - Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...

Kıvam Alma: Karışım koyulaşıp göz göz kaynamaya başladığında ocağın altını kısın. Yaklaşık 1-2 dakika daha bu şekilde pişirmeye devam edin. Son Dokunuş: Ocağı kapatın. İçerisine vanilya ve tereyağını ekleyin. Tereyağı tamamen eriyip muhallebiyle bütünleşene kadar hızlıca çırpın.

Foto - Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...

Püf Noktası: Daha ipeksi bir doku için bu aşamada 2-3 dakika mikserle çırpabilirsiniz. Servis: Hazırladığınız muhallebiyi kâselere paylaştırın. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın.

Foto - Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı...

Topaklanma Olursa: Eğer un veya nişasta topaklanırsa, muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra blenderdan geçirebilirsiniz. Daha Akışkan Bir Kıvam: Eğer daha "puding" tarzı yumuşak bir kıvam isterseniz, nişasta miktarını yarım kaşık azaltabilirsiniz.

Süsleme: Üzerine tarçın, dövülmüş fındık veya Hindistan cevizi ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Süsleme: Üzerine tarçın, dövülmüş fındık veya Hindistan cevizi ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

