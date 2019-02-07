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Önder Aksakal Sözcü gazetesine patladı: Hepsi uydurma ve yalan

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sözcü gazetesinin yalan haberlere imza atarak, DSP'nin bazı adaylarının CHP'den istifa ederek partilerine katıldığını yazdığını ifade ederek, yazıların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:04
Önder Aksakal Sözcü gazetesine patladı: Hepsi uydurma ve yalan

Taha Emre Özdemir  ANKARA 

Yerel seçimlerde HDP ile yaptığı gizli ittifak nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan CHP’nin imdadına Sözcü gazetesi yetişti. CHP’yi Atatürk’ün partisi olmaktan çıkmakla eleştiren kimi isimlerin yerel seçimlerde DSP’den aday olması sonrası, CHP’nin sözcülüğüne soyunan Sözcü gazetesi DSP ile ilgili uydurma haberler yapmaya başladı.

Sözcü’nün yaptığı haber asılsız ve uydurma

Yeniakit.com.tr’ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sözcü gazetesinin yaptığı haberin gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi: “Bizim Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selçuk Karakülçe’nin CHP’den ayrılarak DSP’ye geçtiğini yazmışlar. Arkadaşımız kendini bildi bileli DSP’lidir ve hayatında hiç CHP’li olmamıştır. Suat Bahçekapılı yıllardır partimizin üyesidir. Mersin’den Selami Gördebil eskiden beri DSP’lidir. Emrah Küçükkaptan Mersin’de parti meclisi üyemizdir. Sevgi Küpelioğlu yine yıllardan beri parti meclis üyemizdir. Yazdıkları diğer isimlerin kim olduklarını biz de bilmiyoruz açıkçası. Yıllardır DSP’de politika yapan bu isimleri CHP’den ayrılıp DSP’ye geçmiş gibi göstermek en başta habercilik etiğine aykırıdır. Bir kez bize telefon açıp bu isimleri sorsalardı biz onlara gerçekleri söylerdik."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:04
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Önder Aksakal
  4. DSP
  5. CHP
  6. Sözcü gazetesi

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