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Öncülük ettiği kampanyalarla Türk kadınına güç veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, öncülük ettiği kampanyalarla yüz binlerce kadına el uzattı, onların eğitim almalarının, ve siyasette daha aktif rol almalarının önünü açtı.

08 Mart 2019 Cuma 12:29

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, öncülük ettiği kampanyalarla yüz binlerce kadına el uzattı, onların eğitim almalarının, iş hayatı ve siyasette daha aktif rol almalarının önünü açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren kadınların sesini duyurabilmek için sosyal ve siyasi faaliyetlerin içinde yer aldı. İlk olarak adını kendisinin koyduğu “İdealist Kadınlar Birliği”nin kurucu üyesi olan Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği ve dönemin Hanımlar İlim ve Kültür Derneğinin faaliyetlerini yakından takip etti.

Emine Erdoğan, 4 Temmuz 1978’de hayatını birleştirdiği Erdoğan’ın siyasi mücadelesinde en büyük destekçisi oldu. Erdoğan, eşinin Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptığı dönemde “İl Kadın Kolları”nın kurucu yönetim kurulu üyeliğini üstlendi.

Erdoğan, yaptığı çalışmalarla Türkiye’de kadınların siyasete aktif olarak katılımına öncülük yaparak, Refah Partisinin seçim başarısına büyük katkı sağlayan kadın hareketini başlattı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ettiği yurtdışı seyahatlerinde farklı ülkelerin “First Lady”leri ile çeşitli sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde fikir alışverişinde bulunmaya da devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:29
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Emine Erdoğan
  4. İdealist Kadınlar Birliği
  5. Milli Türk Talebe Birliği
  6. Hanımlar İlim ve Kültür Derneği

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  • NEDİR BU YA HERGÜN "KADIN...KADIN!..."NEDİR BU YA HERGÜN "KADIN...KADIN!..."19 dk önce
    Bıktık ya,bıktık.Hergün "Kadın...Kadın!.." Ne bu ya Allah aşkına.Kimse yok mu kimse!...
  • ali canali can38 dk önce
    erkekler SGK değildir.#SÜRESİZNAFAKAYASON

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