Öncelikli hedefimiz enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarında yeni döneme ilişkin öncelikleri dün kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduklarını belirten Albayrak, bugün bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirlediklerini aktardı.

OVP İLE İLAN EDİLECEK

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikaları kapsamında, ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedefleri olacağını bildirdi.

Maliye politikasının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını vurgulayan Albayrak, ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan edeceklerini belirtti.

Bu planın, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacağını aktaran Albayrak, şu bilgileri verdi:

SAĞLIKLI BÜYÜME ÖNEMLİ

"Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak. Bütçeharcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz. OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Maliye politikasındaki bu dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır."