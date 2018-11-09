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Önceki seçimleri unutun! AK Parti'de bir ilk gerçekleşecek

Yerel seçimlerde klasik seçim kampanyalarının dışına çıkacak olan AK Parti'de belediye başkan adaylarının vaatleri kontrol edilecek.

09 Kasım 2018 Cuma 15:03
Önceki seçimleri unutun! AK Parti'de bir ilk gerçekleşecek

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir ilke imza atarak aday vaatlerini kontrol edecek ve adaylardan temkinli olmasını isteyecek.

Manifestolar açıklanacak

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yerel seçimler için genel bir manifestonun yanı sıra her il için de özel hazırlığı yapılan, "İl Anayasaları" adı verilen manifestolar açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifestonun genel çerçevesinde Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çalışmalardan başlayarak, "AK Parti'nin belediyecilik deneyimi" anlatılacak.

Sosyalleşmesinin önemine vurgu yapılacak

"2023 vizyonuna" yer verilecek manifestoda toplumun ve şehirlerin değişen ihtiyaçları ile sosyalleşmesinin önemi anlatılacak. "Deneyim" ve "tecrübe" vurgusunun yapılacağı manifestoda kültür ve sanat hayatı, çevre, spor, hayvan hakları konularına da geniş yerler ayrılacak. Şehirlerin bu temel çerçevede yükselmesinin gerekliliğine vurgu yapılacak. Şehir ekonomileri bölümünde de şehirlerin kaynaklarının kullanımına dair atıflarda bulunulacak. Manifestoda, "komşuluk ilişkilerine" de atıfta bulunularak, "birlikte yaşama deneyimi"nin temelinde bu ilişkilerin olduğu anlatılacak.

Vaatler kontrol edilecek

Manifestoyla birlikte AK Parti'nin seçim beyannamesiyle vaatleri de açıklanacak. İllere yönelik vaatler il adayları tarafından açıklanacak. Seçim beyannamesinde ise, "makro" bakış açısından çok, "mikro" bakış açısı izleneceği yani önceliğin mikro sorunların çözümü olacağına vurgu yapılacağı ifade ediliyor. Bazı büyük projelerin ise Erdoğan'ın o ile yapacağı ziyaretlerde açıklanabileceği de kaydediliyor. AK Parti bu süreçte bir ilke imza atarak aday vaatlerini, "kontrol" edecek. Vaatler açıklanmadan önce adaylara manifestonun genel çerçevesine uygun olunması istenecek ve vaatlerinde, "temkinli" olması istenecek. Daha önce birçok belediyelerde uçuk vaatler gündeme getirilmiş ve birçoğunun hayata geçmemesi partiyi sıkıntıya sokmuştu.

Klasik kampanyaların dışına çıkılacak

AK Parti kurmayları, daha önce yapılan klasik seçim kampanyalarının bu seçimde olmayacağını da ifade ederken sosyal medya ve dijital temelli bir seçim kampanyasının yürütüleceğini de kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:03
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • meçulmeçul43 dk önce
    FAKİR ASGARİ ÜCRET GEÇİM SIKINTIYLA UĞRAŞIRKEN EV KİRALARI 2000 TL Yİ GEÇMİŞKEN SİZİN YEREL SEÇİMİNİZ SADECE ZENGİNLERİ İLGİLENDİRİR....MİLLETİN AÇ AÇ EV KİRASI ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ŞU AN 2500 TL SAYIN BAŞKAN
  • ahmedahmed1 sa önce
    BUNDAN ÖNCEKİLER NE Kİ;BUNLARI DA UNUTURUZ SAYIN CUMHURBAŞKANI,NELERİ UNUTMADI Kİ BU MİLLET.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Kontrolü KİM yapacak? Allah’dan korkan, haramdan, rüşvetten TİKSİNEN bir KONTROL timi kurulmalı. Aksi halde kim kimi kontrol edecek.
  • imamarüzgarimamarüzgar1 sa önce
    Kontrolsüz güç güç değildir. Geleceğe iyi yöne veremeyenler gün gelir geçmişin hesapları karşında kalacağı durumları hesap etmelidir çünki o köprüye yaklaşmaktasınızdır.
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