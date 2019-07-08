"Önce yerli" dedik, en çok Renault’u tercih ettik

Otomobil satışlarında bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli üretim araçların payı artarken, Renaultyerli otomobil satışında ilk sırada yer aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, 2019’un ilk 6 ayındaki rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında otomobil araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı. 2019’un ocak-haziran döneminde otomobil pazarında satılan toplam 156 bin 378 aracın, 68 bin 193 adedi yerli, 88 bin 185 adedi ise ithal araç oldu.

Otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 27 bin 227 adetlik satışın 23 bin 890’ı Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan Renault, yerli satış sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Toyota 10 bin 61 ile üçüncü, Honda 7 bin 165 ile dördüncü ve Hyundai 2 bin 773 ile beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde ise Renault 35 bin 44, Fiat 21 bin 340, Toyota 13 bin 4, Honda 11 bin 55 ve Hyundai de 9 bin 104 yerli üretim araç satışı gerçekleştirmişti.