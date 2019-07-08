0553 313 94 23

"Önce yerli" dedik, en çok Renault’u tercih ettik

Ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault oldu. Yılın ilk yarısında otomobil satışlarında yerli üretimin payı yüzde 33,5’ten yüzde 43,6’ya yükselirken, Renault, ocak-haziran döneminde yerli otomobil satışında 23 bin 890 adetle liderliğini korudu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
"Önce yerli" dedik, en çok Renault’u tercih ettik

Otomobil satışlarında bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli üretim araçların payı artarken, Renaultyerli otomobil satışında ilk sırada yer aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, 2019’un ilk 6 ayındaki rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında otomobil araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı. 2019’un ocak-haziran döneminde otomobil pazarında satılan toplam 156 bin 378 aracın, 68 bin 193 adedi yerli, 88 bin 185 adedi ise ithal araç oldu.

Otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 27 bin 227 adetlik satışın 23 bin 890’ı Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan Renault, yerli satış sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Toyota 10 bin 61 ile üçüncü, Honda 7 bin 165 ile dördüncü ve Hyundai 2 bin 773 ile beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde ise Renault 35 bin 44, Fiat 21 bin 340, Toyota 13 bin 4, Honda 11 bin 55 ve Hyundai de 9 bin 104 yerli üretim araç satışı gerçekleştirmişti.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
  1. Otomobil satışları
  2. Renault
  3. yerli otomobil
  4. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
  5. Otomobil pazarı
  6. Yerli üretim otomotiv
  7. Hyundai
  8. Toyota
  9. Honda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. "Türk filmleri Amerikan filmlerinden..
    3. Esenyurt’ta kırmızı ışıkta bekleyen..
    4. Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve..
    5. Adı Eren Bülbül anısına konmuştu!..
    6. Bitlis’te 50 bin sazan yavrusu tatlı..
    7. Demirtaş: “Yeni hizmet binamız..
    8. DPÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. TOKİ Ankara Kuzeykent başvuruları ne..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların..
    11. Mersin'de kırmızı alarm! Metil alkol..
    12. İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem
    13. Cirit 100. yıl şampiyonlarına kupa
    14. Fatih Terim devrede! Beşiktaş'a..
    15. Kahramanmaraş’ın Alpleri: ‘Başkonuş..
    16. Minik Özge’nin yeni protez bacak..
    17. (Özel) Arızalanan tekneden denize..
    18. Spekülatörler yaz meyvelerine göz dikti
    19. S-400’ler nereye konuşlandırılacak?
    20. Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç..
    21. Türk boks kulübünden iki altın kemer
    22. "Yazın üst solunum yolu..
    23. Yemen'in kadim mirasları savaşın..
    24. Yaşlılarda internet kullanımı 4 kat..
    25. İhracatta liderlik haziranda da sürdü
    26. Sınıra komando sevkiyatı
    27. Securitas'tan sanata destek
    28. BEÜ’de ‘2018 Yılı Stratejik Plan..
    29. Türkiye suni yollardan ardıç fidanı..
    30. Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9..
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’