Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Buğra Kardan İstanbul

Yolsuzluk, rüşvet ve sahtekarlık tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pişkinliği bırakmıyor. Katakulliye doymayan İmamoğlu, hakkında açılan tahkikatları ve davaları sulandırmak için her yolu denerken yolsuzluklarını görünür kılanları okun ucuna koyuyor. Geçen gün görülen şaibeli diploma davası duruşmasında hakime “Yargıçlığınız beş para etmez”, “Gerekirse sorgulanırsınız”, “Sizi yargılıyorum” deme hadsizliğinde bulunduğu gibi şov adına mahkeme salonunda ses kaydı aldırıp sosyal ağ mecralarında yayınlatan İmamoğlu’nun hedefinde dün de milli medya vardı. İBB ve 30 iştirakin hortumlanma yöntemlerini anlatan medyayı tehdit eden İmamoğlu’nun paylaşımında “İktidar 9 TV kanalı, 9 gazeteyle tam 9 aydır itibar suikastları yapıyor. Bunların tamamı hesap verecek, kaçamayacak. Unutmayacağız, unutturmayacağız” cümleleri tepki gördü.

TROLLERE GÖZALTI

Kamuoyu ise İmamoğlu’na “Hem suçlusun hem arsız” diye çıkıştı. Hukukçular da kakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu’nun tehdit diline sarılarak kendisini kurtaramayacağını kaydettiler. Öte yandan, şaibeli diploma davasını sulandırmak, mahkeme salonunu şov alanına çevirmek için elinden geleni yapan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve trollerine bir darbe daha vuruldu. Toplumun yakından takip ettiği davanın son duruşmasında ses kaydı alıp sosyal ağ mecralarında yayınlayan ve yayan manipülatörlerin yakalarına yapışıldı.Yasak olmasına rağmen İmamoğlu’na ait kaydı paylaşan Katniss isimli X kullanıcısı ve sözde şair Oğulcan Kütük dahil pek çok trolün gözaltına alındığı öğrenildi.

ARTIK ‘ORTA OYUNU’NU BIRAKMALI

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı da, şunları söyledi: “İmamoğlu, çok zor durumda. Kendisine tavsiyem sanık konumunda bulunduğunu anlamasıdır. Mahkemece iddianame kabul edilmiştir. İmamoğlu’nun iddialara, ithamlara, delillere cevap vermek yerine hakime ya da medyaya yüklenmesi veya tehditte bulunması makul değildir. İmamoğlu’nun artık ciddi olmasında, şovu veya orta oyununu terk ederek ilerlemesinde yarar vardır. Kendine gelmelidir. Üslubuna dikkat etmelidir. Yargıyı yıpratarak, medyaya tehdit yağdırarak bir yere varamayacağını idrak etmelidir. Ciddi bir duruşmayla karşı karşıya olduğunu görmelidir. Anlaşılan o ki avukatları zayıf kalıyorlar. Onu iyi yönlendirmiyorlar. Aklamayı odağa almıyorlar. Ondan taltif, takdir almak için yarışıyorlar. O ise karanlıktan korkuyor. Korkusunu belli de ediyor. Mezarlıktan gece geçerken ürküyor ama ıslık çalıyor. O ıslığın kendisine faydası olmayacağını bilmiyor. Görünen o ki İmamoğlu, şaşırmış vaziyette. Pusulasını kaybetmiş durumda. Ne yaptığını bilmiyor, kayalıklara çarpıp duruyor. Ya savcıya ya hakime ya medyaya çatarak veya gözdağı verme cihetine gidiyor. Yanıldığını, kendisini daha sıkıntılı bir pozisyona düşürdüğünü ise fark etmiyor. Silivri’de kaldığı için yıpranmış, 2 bin 352 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı için psikolojisi bozulmuş olan İmamoğlu’nun toparlanması ve birilerine sataşmak yerine savunmaya yoğunlaşmasının vakti gelmiştir.”

GÖZDAĞI VERMEKTEN ÇEKİNMİYOR

Avukat Hadi Dündar ise şunları dile getirdi: “İmamoğlu’nun şaibeli diploma davasının hakiminin ardından milli medyayı hedef alması tuhaf değil. Belli ki iddianamede geçen ifadelere, itiraflara ve kanıtlara gazetelerde ya da TV kanallarında geniş yer verilmesi İmamoğlu’nu küplere bindirmiş. Onun nefret ve tehdit dilinin temelinde bu var. Ancak hangi eylemlerden yargılandığı konusuna değinmedi. Hâlen sadede gelmemesi, yargıyı yıpratma ve medyayı yıldırma gayesini bırakmaması ilginçti. Öbür yandan İmamoğlu’nun diploma davasının bir yönü muhakkak ve muhakkak tartışılmalı. O da hakime çıkıştığı, bir grubun ses kaydı alıp yayınladığı duruşmanın görüldüğü yer. Davanın neden Silivri’de görüldüğü kafa kurcalıyor. Davaya İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi bakıyor. ‘Evrakta sahtecilik’le itham edilen tek bir sanık var. Çağlayan’da salon yok muydu da Silivri tercih edildi? Çağlayan’da tahsis edilecek salona İmamoğlu ve avukatlarına sığardı. Acaba duruşma Silivri’ye alınarak mahkemenin şova dönüştürülmesi mi amaçlandı? Acaba yargı içinde birileri İmamoğlu’nun dosyasının şova çevrilmesi için elinden geleni yapıyor mu? İşte bu aşamada bir hamle yapılması, HSK’nın göreve davet edilmesi şart. Hakime diklenmenin yanlış olduğu aşikâr. Duruşma salonlarında ses ve görüntü kaydı almanın suç olduğu da açıktır. Önemli olan davanın sulandırılmaması, yargılamanın baltalanmamasıdır. Gerekli önlemler de alınmalıdır.”