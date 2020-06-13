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Aktüel

Önce yangın çıkardı, ardından intihara kalkıştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde evinin balkonunda yangın çıkardığı iddia edilen bir kişi daha sonra intihara kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:35:38 -
Önce yangın çıkardı, ardından intihara kalkıştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde evinin balkonunda yangın çıkardığı iddia edilen bir kişi daha sonra intihara kalkıştı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Elmalı Caddesi’nde bir sitenin dördüncü katında oturan Nurgül Y., balkonda yangın çıkardı. Nurgül Y., yaktığı cimsi alt katta bulunan komşusu H.K.’nın balkonuna atarken, balkonda bulunan eşyalarda yanmaya başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Bu esnada yangını çıkaran Nurgül Y., cama çıkarak intihara kalkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından olay yerine polis desteği istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna ederek, camdan indirdi.



Gözaltına alınan kadın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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