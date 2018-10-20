AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Önce tüfekle ateş açtı, ardından satırla kovaladı!

Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:46
Önce tüfekle ateş açtı, ardından satırla kovaladı!

Kahramanmaraş'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Aracın içine geçerek ateş açtı

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi 4. sokakta karşılaşan 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine plakasız bir otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi, tartıştığı kişinin aracının içine geçerek, beraberindeki tüfekle ateş açtı.

Satırlı saldırgana sivil polis müdahale etti

Bacağından yaralanan kişi çevredeki otele sığındı. Zanlı daha sonra satırla otele girmek üzereyken, çevrede bulunan asayiş ekiplerine bağlı sivil polis, olaya müdahale etti.

Sivil polisin müdahalesiyle zanlı etkisiz hale getirildi.

Yaralanan kişi çevrede bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 15:46
  1. Kahramanmaraş
  2. silahlı kavga
  3. sivil polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhbar üzerine bölgeye giden polis 16 kişiyi yakaladı
    1. İhbar üzerine bölgeye giden polis 16..
    2. Çamur banyosunun faydaları neler?
    3. Tabancayla yaraladığı kişinin..
    4. 60 metreden düşen ineğin imdadına AKUT..
    5. Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay!..
    6. AK Partili Bekir Bozdağ: Tehdit edildim
    7. Soğuklar yüz felci yapabilir
    8. İstanbul Barosu başkanlık seçiminde..
    9. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı?
    10. Binali Yıldırım, Kamboçya Başbakanı..
    11. Kraliyet ailesine yakın isim açıkladı:..
    12. Şeker sağlığımıza çok zararlı
    13. Merkel'den S.Arabistan'a tepki: Kabul..
    14. Zihni gerginlikten kaçının!..
    15. Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü?
    16. Afganistan'da intihar saldırısı: Ölü..
    17. Sahayı beğenmedi maça çıkmadı! Kadro..
    18. Çalışan beyin acıktırıyor
    19. Milli Görüş'ün duayen isimleri, Oya..
    20. Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması! 'Nasıl..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?