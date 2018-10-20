Önce tüfekle ateş açtı, ardından satırla kovaladı!
Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.20 Ekim 2018 Cumartesi 15:46
Kahramanmaraş'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Aracın içine geçerek ateş açtı
Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi 4. sokakta karşılaşan 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine plakasız bir otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi, tartıştığı kişinin aracının içine geçerek, beraberindeki tüfekle ateş açtı.
Satırlı saldırgana sivil polis müdahale etti
Bacağından yaralanan kişi çevredeki otele sığındı. Zanlı daha sonra satırla otele girmek üzereyken, çevrede bulunan asayiş ekiplerine bağlı sivil polis, olaya müdahale etti.
Sivil polisin müdahalesiyle zanlı etkisiz hale getirildi.
Yaralanan kişi çevrede bulunan bir hastaneye sevk edildi.
YORUM YAZ