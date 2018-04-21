THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Önce tokalaştı sonra silahla vurdu!

Sultangazi'de aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada taraflardan Kadir Nalkıran silahla yaralandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:39
Önce tokalaştı sonra silahla vurdu!

Sultangazi'de aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay İsmetpaşa Mahallesi 78. Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran alacak-verecek meselesi nedeniyle işyerinin önüne gelen bir kişiyle konuşmaya başladı. Bir süre konuşan ikili tokalaştıktan sonra iş yeri önüne gelen kişi belindeki silahı çıkardı. Silahı gören Nalkıran saldırgana engel olmak için üzerine atıldı. Saldırganın elindeki silahı almak istediği sırada Nalkıran ateş alan silahla kasığından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla saldırganın elinden silah alınırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerinde üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığına isabet eden iki kurşunla yaralanan Nalkıran, ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nalkıran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine gelen saldırgan bir süre Kadir Nalkıran'la konuşuyor. Aralarında geçen konuşmanın ardından saldırgan silahına sarılıyor ve ikili arasında boğuşma yaşanıyor. Boğuşma sırasında Nalkıran kasığından vuruluyor. Saldırganın elinden silah alınırken, saldırgan kaçıyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:39
  1. tartışma
  2. yaralanma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu anlattı
    1. Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu..
    2. Kapadokya'nın "uzaydan görülen"..
    3. Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti
    4. "1 Mayıs’ı şer odaklarına bırakmayız"
    5. Jandarma ele geçirdi! Teröristler için..
    6. Dilipak'tan Sadettin Köpek benzetmesi
    7. Terör örgütüne büyük darbe! Mehmetçik..
    8. AB'den İsrail'e tepki
    9. Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı
    10. Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak
    11. ROKETSAN, 300 m2’de milyonluk roket..
    12. Apple hisselerinde çöküş
    13. Ruslar onun için Türkiye'ye geliyor
    14. Bakan Soylu tarih verdi: 15 Ekim'e..
    15. MediaMarkt’tan çocuklara özel kampanya
    16. Bekir Bozdağ'dan ’Gençler deizme..
    17. 12.00-14.40 TL fiyatla halka arz..
    18. Karamollaoğlu: Görüyorsunuz, anlatmaya..
    19. MHP resmen startı verdi
    20. Samuel Eto'o'ya büyük şok! Mal..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor