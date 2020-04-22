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Yerel

Önce terlikleri bulundu... Minik kızın acı sonu

Evlerinin yakınında oynarken kaybolan minik Kader'in foseptik çukurunda cansız bedeni bulundu.

2020-04-22 11:18:00 -
Önce terlikleri bulundu... Minik kızın acı sonu

Osmaniye’de foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Dervişiye köyünde yaşandı. İHA'nın haberine göre, köyde yaşayan Mehmet Demir, evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki kızı Kader'in kaybolduğunu fark etti. Daha sonra evin yanında bulunan foseptik çukurunun yanında küçük kıza ait terliği bulan yakınları, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kader Demir’in cesedini foseptik çukurundan çıkardılar. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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